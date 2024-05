Nordhausen. Nicht der berühmte Kornbrand und seine hochprozentigen „Geschwister“ standen diesmal im Mittelpunkt einer Veranstaltung in der Kornstadt Nordhausen. Sondern das Interesse galt mehr den edlen Getränken.

Mit einem frischen Format wollten Thomas Müller und sein Team die Fans der Veranstaltungen in der Nordhäuser Traditionsbrennerei überraschen. Und so lud man zum ersten Wein- und Sektfest im historischen Innenhof des Kornmuseums ein. Die Idee kam richtig gut an, was der stets gut gefüllte Platz bewies. Nur stoppte leider der einsetzende Regen den Besucherfluss etwas. Die fröhliche Handballtruppe aus Bleicherode (Foto) konnten die Schauer aber nicht davon abhalten, ihre edlen Getränke zu genießen.

be