Europaverein Bad Berka mit neuem Vorstand

Bad Berka Ver neue Mitglieder gehören dem Vorstand des Europavereins Bad Berka an. Für 2023 sind mehrere Treffen mit Partnerregionen geplant.

Bad Berka. Jutta Almeroth ist neue Vorsitzende des Europavereins Bad Berka. Sie tritt die Nachfolge von Sebastian Lutterberg an, der das Amt über viele Jahre hinweg ausgeübt hat. Almeroth, die zuvor Stellvertreterin war, kündigte bei der Mitgliederversammlung im Sitzungsraum der Stützpunktfeuerwehr an, die neue Aufgabe für eine Wahlperiode ausüben zu wollen. Danach solle die Verantwortung an der Spitze wieder in jüngere Hände gelegt werden.

Das Amt der Stellvertreterin hat Michaela Erdmann übernommen, die zuvor Schatzmeisterin war. Für die Finanzen zeichnet künftig Holger Schulz verantwortlich. Joanna Block ist neue Schriftführerin. Beisitzerinnen sind Susanne Jahn und Sigrun Lutterberg, die ebenso erstmals dem Leitungsteam angehören. Almeroth dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Sebastian Lutterberg, Christine Meißner, Klaus Lutterberg und Dieter Tantz für ihr Engagement in den vergangenen Jahren, ebenso aber auch allen anderen Mitgliedern, ohne deren Einsatz die erfolgreiche Arbeit des Vereins nicht gelingen könnte.

Für das kommende Jahr plant der Europaverein gemeinsam mit der Stadt Anfang September einen Besuch in der polnischen Partnerstadt Zabno. Bereits Anfang Juni soll die pandemiebedingt ausgefallene Bürgerreise in die Patenstadt Bad Wildungen in Hessen nachgeholt werden. Ebenso wird ein Besuch von Vertretern aus der französischen Partnerstadt Solesmes in Bad Berka erwartet. Erst Mitte Oktober war eine Delegation von Stadt und Europaverein sehr herzlich in Solesmes empfangen worden. Darüber hinaus will sich der Europaverein im Jahr 2023 am Brunnenfest und Weihnachtsmarkt beteiligen. nb