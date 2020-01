Sechs freiwillige Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden.

Sohnstedt. Nach ersten Informationen soll ein Teil der beliebten Finnland-Sauna in dem Ort im Weimarer Land in Flammen stehen.

Sechs Feuerwehren bei Brand am Pelto-Bad in Sohnstedt im Einsatz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sechs Feuerwehren bei Brand am Pelto-Bad in Sohnstedt im Einsatz

Sechs freiwillige Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen.

Die örtlich zuständigen Wehren aus dem Grammetal haben Unterstützung angefordert.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen

Leblose Person nach Wohnhausbrand im Ilm-Kreis gefunden

Horrorfilmliebhaber mit schwachen Nerven sorgt für Polizeieinsatz

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Sauna-Gebäude brennt in Sohnstedt Sechs Feuerwehren aus dem Weimarer Land sind für einen Löscheinsatz am Pelto-Bad in Sohnstedt vor den Toren von Erfurt alarmiert worden. Betroffen ist eine einzeln auf dem Gelände stehende Doppelsauna, in der am Montag Wartungsarbeiten stattgefunden haben sollen. Foto: Sascha Fromm Stimmen Sie ab 0 Bewertungen