Anselm Kiefer malt ein Bild eigens für Weimar, die katalanischen Regie-Avantgardisten von La Fura dels Baus bringen Bachs Bauern-Kantate szenisch auf die Bühne, und „The Police“-Schlagzeuger Stewart Copeland will mit seiner neuen Oper „Electric Saint“ das DNT unter Spannung setzen. Mit solchen Höhepunkten des Jahrgangs 2020 wartete nun Weimars Kunstfest-Kurator Rolf C. Hemke in der Vorweihnachtszeit auf. Der Vorverkauf hat begonnen.

Natürlich hat Hemke für das hiesige Vorzeige-Festival vom 26. August bis 12. September das vollständige Programm unter dem Motto „Thüringen. Komplex“ nicht fertig und wartet bei einigen Projekten sogar noch auf Finanzierungszusagen. Aber für das erste Halbdutzend an Highlights möchte er schon jetzt gerne Tickets anbieten. Das Niveau, auf dem er neue Formate und die Auseinandersetzung mit tradierten Künsten sucht, ist beachtlich.

Zum Beispiel mit La Fura dels Baus. Das Regie-Kollektiv aus Spanien macht weltweit Furore mit seinen so unkonventionellen wie sinnesfreudigen Inszenierungen, war aber erst ein einziges Mal – 1999 mit „F@ust 3.0“ – in Weimar zu Gast. Nun greifen Miki Espuma und David Cid unter dem Titel „Free Bach 212“ den alten Zwist zwischen Kunst- und Volksmusik, wie er auch in der Bauern-Kantate BWV 212 verhandelt wird, abermals auf und kontrastieren die wohlgesetzten Töne in barock-adaptierter Manier mit Flamenco und Live-Elektronik. Nicht zuletzt geht es in der 70-minütigen Performance darum, alte Konzertrituale zu unterlaufen.

Oper über Edisons „Stromkrieg“ gegen Nikola Tesla

Oder mit Stewart Copeland. Dass der Ex-„Police“-Drummer zwischen den Genres wandert und neben gut 60 Filmmusiken („Wall Street“, „Highlander II“) sechs Opern geschrieben hat, wissen nur wenige. Die Uraufführung von „Electric Saint“ in Weimars Redoute erinnert an den „Stromkrieg“ zwischen den beiden Erfindern Nikola Tesla und Thomas Alva Edison in den 1880er-Jahren, wie die Menschheit mit Energie und Licht zu beglücken wäre: Tesla, orthodox erzogen und gläubig, setzte auf Wechselstrom, ohne zuvörderst an eigene Profite zu denken. Dagegen sah Gleichstrom-Papst Edison seine Pfründe gefährdet und bekämpfte den Rivalen mit allen Mitteln. Altruismus contra Turbokapitalismus, religiöse Philanthropie gegen atheistisches Diesseitigkeitsdenken.

Copeland, dessen Werk vom Librettisten Jonathan Moore inszeniert wird, fühlt sich vor allem von Teslas Spiritualität angeregt. Über den eigenen Musikstil sagte er: „Die Musik, die ich schreibe, kommt zu mir von irgendwoher. Es ist einfach ein fließender Strom.“ Nach zwei Aufführungen beim Kunstfest wird seine Oper am DNT weiter gespielt.

Im Schauspiel vertraut Hemke in Koproduktion mit dem Thalia Theater Hamburg dem iranischen Regisseur Amir Reza Koohestani Anna Seghers’ Jahrhundertroman „Transit“ für eine Bühnenbearbeitung an. Das Flüchtlingsdrama aus den 1940er-Jahren firmiert dezidiert als „politisch“ – mit erdenklichen Bezügen zur Gegenwart. Auch im Tanztheater wählt Hemke den fremden, interkulturellen Blick aufs Eigene, indem er Gregory Maqoma, als „Superstar des südafrikanischen Tanzes“ apostrophiert, mit der Produktion „Cion“ einlädt: Traditionelle Gesänge und Ravels „Boléro“ bilden den Soundtrack für die Compagnie Vuyani Dance.

Eine ungewöhnliche Volte hat die Anfrage bei Anselm Kiefer ergeben, ein Werk beim Format „Uraufführung eines Bildes“ vom baritonalen Kunstfest-Botschafter Matthias Goerne besingen zu lassen. Der Weltklasse-Maler behauptete nämlich, er habe nichts Passendes parat und werde daher eigens ein Bild für Weimar malen. Womöglich wird man es nach dem 4. September 2020 für die Klassik-Stiftung ankaufen wollen...

Deren Schätze präsentiert in nuancierter Auswahl Hermann Mildenberger als Leiter der Graphischen Sammlungen in der Schau „Deutsche Romantik“ im Schillermuseum. Sie war mit exquisiten Zeichnungen und Aquarellen von Caspar David Friedrich, Tischbein, Füssli, Schinkel und Schwind dieses Jahr im Petit Palais zu Paris zu bewundern – und eigentlich nicht für ein Heimspiel in Weimar vorgesehen. Außerdem kündigte Hemke die Fortsetzung der Novoflot-Opern-Trilogie nach Monteverdi sowie der Weimarer Stummfilm-Retrospektive an.

