Melvin Jostmann, am Ball gegen Triers Daniel Thomas Monteroso, kassierte mit Science City Jena nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage.

Science City Jena hat im sechsten Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga ProA die zweite Niederlage kassiert. Gegen die Gladiators Trier setzte es am Sonntagabend in der heimischen Halle ein 70:75. Nach drei Siegen in Folge sahen sich die Thüringer zuletzt eigentlich gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben.