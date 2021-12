Tiefschlag aus dem Nichts: Rot-Weiß-Angreifer Artur Mergel droht längere Auszeit

Erfurt. Artur Mergel vom FC Rot-Weiß Erfurt droht mehrere Monate auszufallen. Der Angreifer hat dennoch Hoffnung, zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs fit zu sein.

Tags zuvor war endgültig klar, dass die Saison in der Fußball-Oberliga wegen der Corona-Krise auch in diesem Winter eine längere Pause einlegen würde. Da erlebte Artur Mergel auf dem Trainingsplatz einen ganz persönlichen Tiefschlag aus dem Nichts, der für ihn hinter den Termin für die Fortsetzung der Spielserie ein zusätzliches Fragezeichen setzt.

„Ich habe mich an der linken Schulter verletzt und hoffe, das mit Physiotherapie wieder hinzubekommen. Ansonsten muss ich operiert werden“, sagt der Stürmer des FC Rot-Weiß Erfurt. Ein chirurgischer Eingriff jedoch bedeutet, dass der 25-Jährige vier bis sechs Monate ausfallen und damit wohl den Rest der Saison verpassen würde. Deshalb versucht Mergel alles, um auf konservativem Weg wieder gesund zu werden. „Bei einem ganz normalen Zweikampf im Training ist die Schulter raus und wieder reingesprungen. Das gab einen lauten Knall“, sagt der Erfurter Angreifer.

Corona-Pause kommt ihm momentan entgegen

Inzwischen sieht er sich auf dem Weg der Besserung. Schmerzen im Alltag hat er keine mehr, nur bei speziellen Bewegungen des linken Armes. Insofern kommt ihn die Corona-Pause momentan entgegen. Ob ihm eine Operation tatsächlich erspart bleibt, soll eine weitere Untersuchung vor Weihnachten klären.

Langeweile hat Mergel bis dahin allerdings nicht – auch ohne Fußball. Seit Sommer arbeitet er vormittags für den Catering-Service Enjoy in Ohrdruf. Er ist von halb neun bis 13 Uhr unterwegs und beliefert Privatpersonen, aber auch Schulen oder Kindertagesstätten mit Essen.

„Dieser Job ist wirklich toll und wichtig für mich, weil er meinem Tag eine Struktur vorgibt. Manchmal falle ich abends halb zehn kaputt ins Bett“, sagt der Fußballer.

Im Treppenhaus von einem Handwerker angesprochen

Ganz nebenbei holt ihn bei seiner Arbeit auch hin und wieder der Fußball ein. „Ich wurde auch schon mal im Treppenhaus von einem Handwerker angesprochen. Der hat mich erkannt – und mir für das nächste Spiel viel Glück gewünscht.“

Jene Anerkennung fehlte ihm, bevor er nach Erfurt kam. Beim FC Augsburg, wo er nach seinem Abschied beim FC Carl Zeiss Jena von 2017 bis 2020 kickte, kam er zwar auf 54 Einsätze in der Bayernliga. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten aber spielte vor einer kaum messbaren Kulisse.

Vertrag läuft zum Saisonende aus

Auch deshalb habe sich sein Wechsel zum FC Rot-Weiß gelohnt. Mergel genießt die Heimspiel-Atmosphäre mit dem Rückhalt durch die Südkurve. Vor allem aber war ihm wichtig, so viel wie möglich zu spielen. In seinen bislang 22 Oberliga-Einsätzen seit der Verpflichtung im August 2020 wurde er nur zweimal vorzeitig ausgewechselt. „Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Ich weiß, ich hätte mehr Tore schießen müssen“, sagt Mergel, der in dieser Serie in elf Punktspielen auf bislang fünf Treffer kam.

Zwar läuft sein Vertrag zum Saisonende aus, aber würde er mit dem FC Rot-Weiß den Regionalliga-Aufstieg schaffen, kann er sich ein Bleiben vorstellen. Langfristige Planungen sind in Corona-Zeiten jedoch schwierig. Deshalb wäre es für ihn schon mal ein wichtiges Erfolgserlebnis, könnte er seine Schulter-Verletzung auch ohne Operation überwinden: „Denn ich will meine Mannschaft nicht im Stich lassen und bereit sein, wenn es irgendwann wieder losgeht.“