Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16. Januar 1990 - Die Thüringer Allgemeine ist die erste unabhängige Tageszeitung Ostdeutschlands

Nach einer Vollversammlung von 250 Mitarbeitern aus Redaktion und Druckerei am Samstag wurde am Montag, 15. Januar 1990, erstmals die Thüringer Allgemeine produziert. Am Dienstag erschien die TA als Nachfolgerin der SED-Bezirkszeitung "Das Volk" als erste unabhängige Tageszeitung Ostdeutschlands.

Hier können Sie die Titelseite vom 16. Januar 1990 herunterladen

Downloads