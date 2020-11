Ärzte als Freiwillige für Corona-Impfdienst in Thüringen gesucht

In Thüringen laufen die Vorbereitungen für massenhafte Corona-Impfungen. Über die Vorgehensweise in Impfzentren und mobilen Teams wollen Land und Ärztevertretung am Dienstag informieren. „Wir wurden vom Land mit der Organisation der Impfaktion beauftragt und arbeiten unter Hochdruck daran", sagte die KV-Vorsitzende Annette Rommel unserer Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Vorab forderte die KV Mediziner in Thüringen zum freiwilligen Impfdienst in den Zentren auf. „Wir brauchen Sie! Voraussichtlich ab Anfang Januar sind Covid-19-Impfungen in zentralen Impfstellen geplant. Bei Interesse melden Sie uns bitte einzelne Tage und Zeiten, an denen Sie impfen würden. Ihr Praxispersonal können Sie gern mitbringen", heißt es wörtlich in einem Rundschreiben. Die Einsätze würden attraktiv vergütet.

Angesprochen werden neben Vertragsärzten auch Ärzte in Elternzeit und im Ruhestand sowie Mediziner in Kliniken, Bundeswehr, Reha- oder Rettungsdiensten. Nach der „Nationalen Impfstrategie“ des Bundes sind in Phase 1 zunächst nur zentrale Impfstellen vorgesehen. Erst in Phase 2 könne ebenfalls in Arztpraxen geimpft werden.

Voraussetzung sei Klarheit darüber, wer zuerst geimpft wird

Um die Impfungen ging es auch beim Bund-Länder-Gespräch am Mittwoch. Im Beschluss heißt es, Impfstoffe seien für die Bewältigung der Pandemie von zentraler Bedeutung. Mit ersten Lieferungen können im Dezember 2020 gerechnet werden. Den Ländern obliege die Schaffung der Impfstrukturen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) wurde beauftragt, einheitliche Module zur telefonischen und digitalen Terminvereinbarung für alle Länder zu erarbeiten.

Sie sehe Thüringen gut auf die Impfaktionen vorbereitet, sagte Annette Rommel. Voraussetzung müsse Klarheit darüber sein, wer zuerst geimpft wird. „Diese Priorisierung können wir Ärzte nicht übernehmen. Die Vorgaben dazu müssen von der Ständigen Impfkommission des RKI, dem Ethikrat und der Politik kommen", so die KV-Chefin.

Corona-Hotspot Hildburghausen: Ein Landkreis im Härtetest

Keine vorgezogenen Weihnachtsferien in Thüringen – was sich trotzdem ändert

Holter schlägt Kompromiss zu Ferien vor: Thüringer Lehrerverband begrüßt Vorschläge