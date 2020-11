Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 18. bis 21. November 2020 finden Sie hier

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 18. bis 21. November 2020 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

21. November

18.35 Uhr: Stadt Saalfeld prüft Luftfilteranlagen für Schulen und Kitas

Ausgerechnet der Mitorganisator von Demonstrationen gegen angeblich überzogene Corona-Infektionsschutzmaßnahmen, der Gorndorfer Fitnessstudio-Betreiber Steffen Teichmann, hat im Saalfelder Stadtrat einen Prüfauftrag zur Installation von Luftfilteranlagen in Saalfelds Schulen und Kitas eingebracht. Bürgermeister Steffen Kania (CDU) zeigte sich der Thematik gegenüber als informiert und aufgeschlossen – war jedoch verärgert über Teichmanns Zeitvorstellungen.

17.53 Uhr: Drei Neuinfektionen in Weimar - Inzidenz steigt wieder

Seit Freitagabend hat das Weimarer Gesundheitsamt drei weitere Sars-CoV-2-Virus-Infektionen registriert. In zwei Fällen erfolgte demnach die Infektion im familiären Umfeld, in einem Fall sei der Infektionsweg bisher unbekannt, wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden bisher 479 Corona-Infektionen in Weimar nachgewiesen. Derzeit sind 65 aktive Fälle bekannt. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg von 53,77 am Vortag auf aktuell 56,84.

17.24 Uhr: Weimarer Land verzeichnet 15 weiter Corona-Fälle

Das Landratsamt des Weimarer Landes hat am Samstag (Stand 17 Uhr) 15 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl aller bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Landkreisbewohner auf 479. Zurzeit gibt es 129 aktive Fälle, 342 Personen gelten als genesen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 74,4.

16.05 Uhr: 21 Neuinfizierte im Saale-Holzland-Kreis

Bis Freitagabend wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind neun, die im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung positiv getestet wurden. Die übrigen Fälle betreffen neun Frauen und drei Männer aus unterschiedlichen Regionen.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 538. Derzeit sind 154 aktive Fälle im Landkreis bekannt, 384 Personen gelten als genesen. 751 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, für 3634 ist die Quarantänezeit bereits beendet.

15.31 Uhr: Zusätzliche Corona-Hilfen aus EU-Topf für Jugendarbeit

In Thüringen können gemeinnützige Einrichtungen der Jugendarbeit nach Angaben des Sozialministeriums von zusätzlichen Finanzhilfen zur Beibehaltung ihrer Angebote in der Corona-Pandemie profitieren. Die EU habe dafür zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt, teilte das Sozialministerium am Samstag mit. Dabei geht es etwa um Kinder- und Jugendtheaterprojekte, Jugendredaktionen oder Malschulen - aber auch Anlaufstellen vor Ort, die ihre persönliche Beratung wegen der Pandemie ins Internet verlegen mussten oder die zur Umsetzung von Infektionsschutzauflagen mehr Personal benötigen. Für das Programm stehen laut Ministerium zehn Millionen Euro zur Verfügung. Anträge auf Förderung können von Montag (23. November) an bis zum 4. Dezember gestellt werden.

15.08 Uhr: 24 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Über zwei Coronafälle informiert das Pflegeheim "Am Wippertor" in Sondershausen. Zwei Senioren der Awo-Einrichtung wurden nach einem Krankenhausaufenthalt positiv getestet. Sechs Mitarbeiter und die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs stünden unter Quarantäne, erklärt Awo-Sprecher Dirk Gersdorf.

Neuninfektionen in den letzten 24 Stunden: 24

aktive Fälle: 188 (54 im Altkreis Sondershausen, 134 im Altkreis Artern)

in stationärer Behandlung aktuell: 18 (+3)

Gesamtzahl der Infizierten: 354

Gesamtzahl der Genesenen: 162

Verstorbene: 4

Kontaktpersonen in Quarantäne: 1073 (195 im Altkreis Sondershausen, 878 im Altkreis Artern)

14.26 Uhr: Weitere Schüler im Landkreis Schmakalden-Meiningen erkrankt

In den vergangenen 24 Stunden hat das Landratsamt Schmakalden-Meiningen 32 Neuinfektionen gemeldet. Aktuell infiziert sind im Landkreis nun 194 Menschen. Nachdem am 13. November ein Schüler der 8. Klassenstufe des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums in Schmalkalden positiv auf Covid-19 getestet wurde, sind nun zwei weitere Schüler am Coronavirus erkrankt. Beide Schüler befanden sich bereits in Quarantäne, da sie als Kontaktpersonen des Indexfalls aus der vergangenen Woche eingestuft worden waren. Weitere Neuansteckungen verzeichnet das Gesundheitsamt am Henfling Gymnasium in Meiningen: Mit heutigem Stand sind insgesamt drei Schüler aus verschiedenen Klassen und ein Lehrer an Covid-19 erkrankt. Die Kontaktermittlungen dauern an.

13.27 Uhr: Höcke fordert Rücknahme des Teil-Lockdowns

Thüringens umstrittener AfD-Chef Björn Höcke hat eine Rücknahme des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch Bundes- und Landesregierung verlangt. Er sprach auf einem AfD-Landesparteitag am Samstag in Pfiffelbach (Landkeis Weimarer Land) von „Ermächtigungsgesetzen“ und einem „Ermächtigungsstaat“. „Wir verlangen die sofortige Rückkehr zur Normalität.“ Covid-19 sei kein Killer-Virus, sagte der 48-Jährige.

Unterdessen erreichten die Corona-Neuinfektionen in Thüringen einen neuen Tageshöchstwert: Laut der Erfurter Staatskanzlei wurden 686 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen übersprang damit die Marke von 100 und lag bei 113,6. (dpa)

12.20 Uhr: Politiker mahnen zur Einhaltung von Corona-Schutzregeln

Angesichts erneut rasant gestiegener Corona-Neuinfektionszahlen haben Thüringer Politiker eindringlich zur Einhaltung von Infektionsschutzregeln gemahnt. „Wir sind noch nicht über den Berg. Bitte bleibt achtsam“, twitterte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Samstag. Solange kein Impfstoff zur Verfügung stehe, sei die beste Variante, die Kontakte zu reduzieren und sich mit möglichst wenigen Menschen zu treffen, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) in einer Videobotschaft. Sie empfahl, statt dessen andere Kontaktmöglichkeiten wie Telefon und Internet zu nutzen. Der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Mario Voigt twitterte: „Corona ist nicht vorbei und verzeiht keinen Leichtsinn.“

In Thüringen haben die Corona-Neuinfektionen seit Beginn des Teil-Lockdowns Anfang November stetig zugenommen und am Samstag mit 686 neuen Fällen einen Tagesrekord seit Pandemiebeginn erreicht. In der kommenden Woche wollen sich die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut über die Corona-Lage und mögliche weitere Schutzvorkehrungen verständigen. (dpa)

11.12 Uhr: Kindergarten in Jena vorübergehend geschlossen

Bis Freitagabend, Stand 24 Uhr, wurden in Jena 26 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Sieben Person konnte als genesen eingestuft werden. Die Kita Flohkiste musste aufgrund der nicht erfolgreichen Kontaktnachverfolgung vorübergehend geschlossen werden. Kinder und Pädagogen befinden sich in Quarantäne.

Anzahl aktiver Fälle: 189

davon in den letzten 24 Stunden: 26

davon stationär: 7

schwere Verläufe: 4

Infizierungen der letzten sieben Tage: 97

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 89,5

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 643

Gestorbene insgesamt: 5

Genesene insgesamt: 449

davon in den letzten 24 Stunden: 7

11.04 Uhr: Zahl der in Erfurt Erkrankten steigt um 31

Stand Sonnabend, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 1235 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 31 gestiegen. Drei weitere Covid-19-Erkrankte sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 109,3.

20 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 59 auf 744 gestiegen. 19 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 472 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

10.37 Uhr: Rasanter Anstieg bei Corona-Infektionen auf neuen Tageshöchstwert

In Thüringen haben die Corona-Neuinfektionen erneut rasant zugenommen und einen neuen Tageshöchstwert erreicht. 686 neue Fälle seien am Samstag gemeldet worden, wie die Staatskanzlei unter Berufung auf das Berliner Robert-Koch-Institut mitteilte. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um sieben.

9.55 Uhr: Kontaktnachverfolgung in Thüringen gelingt – noch

Drei von vier Kontakten können nicht mehr verfolgt werden – so hatte Angela Merkel den Lockdown begründet. So stellt sich die Lage in Thüringen dar.

9 Uhr: Die Milliarden-Pumpe: Diese Corona-Hilfen flossen bisher in Thüringen

Thüringen und der Bund pumpen seit März Hunderte Millionen Euro in Industrie und Handwerk, in den Dienstleistungssektor, aber auch in die Kultur, den sozialen Bereich, das Gesundheitswesen, die Kommunen, den Sport sowie die Bildung. Mit dem Geld sollen die Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden. Diese Gelder sind bisher geflossen.

20. November

18.20 Uhr: Mehrere Schulen im Kyffhäuserkreis geschlossen

Wegen eines positiv gestesteten Erziehers müssen zwei Gruppen der Kindertagesstätte Pusteblume in Sondershausen am Montag erst einmal zu Hause bleiben. Betroffen ist inzwischen auch die Grundschule Wiehe. Die Schule wird vom Gesundheitsamt bis 4. Dezember geschlossen. Die Schließung der Regelschule in Bad Frankenhausen und der Klosterschule in Roßleben ist am Freitag verlängert worden bis zum 27. November. Hier waren neue Infektionen bekannt geworden. Die Schüler der Grundschule Hohenebra müssen ebenfalls länger zu Hause bleiben und zwar bis 25. November.

17.45 Uhr: Weihnachtsmarkt in Artern abgesagt

Lange haben die Ortschaftsratsmitglieder abgewartet. Nun aber ist eine Entscheidung gefallen – gegen einen Weihnachtsmarkt in der Salinestadt Artern in diesem Jahr. Ebenfalls abgesagt wurde der Adventmarkt in Schönfeld und in Voigtstedt der Weihnachtsmarkt. In Heygendorf will der Ortschaftsrat auf seiner Dezembersitzung über das Schicksal des diesjährigen Weihnachtsmarktes entscheiden.

17.33 Uhr: Elf Neuinfektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind (Stand 15.30 Uhr) 11 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Das sind insgesamt 464 Krankheitsfälle. 342 gelten als Genesen, das sind 19 mehr als am Vortag. Die Zahl der Aktivkranken reduziert sich damit auf 114. Der Inzidenzwert liegt im Weimarer Land bei 64,6.

7 Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Bisher sind 8 Menschen verstorben.Außerdem befinden sich 411 Kontaktpersonen derzeit in Quarantäne und 27 Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in häuslicher Absonderung.

Eigentlich sollte die bisher im Weimarer Land gültige Corona-Allgemeinverfügung bis zum 22. November gelten. Nun hat sich der Kreis dafür entschieden, diese bis einschließlich 6. Dezember zu verlängern.

17.30 Uhr: Ministerium sperrt sich gegen Stufe Gelb im Saale-Holzland

Die Stimmung zwischen dem Saale-Holzland-Kreis und dem Bildungsministerium ist angespannt. Man ist sich uneins, wie angesichts hoher Corona-Zahlen weiter mit den Schulen und Kindergärten verfahren wird. Dabei vollführten beide Seiten zuletzt eine 180-Grad-Wendung.

17 Uhr: Vier Todesfälle in einer Woche im Landkreis Gotha

Den vierten Todesfall in dieser Woche verzeichnet der Landkreis Gotha. So sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 35 Personen (+ 1) verstorben. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen stieg laut RKI auf 749 Personen (+ 30). Davon sind zum heutigen Tag 137 Personen an Covid-19 erkrankt. Das sind sechs Personen mehr als am Vortag. 18 Personen werden stationär in den Krankenhäusern behandelt, davon liegen zwei (+ 1) auf der Intensivstation. 577 Personen (+ 23) sind inzwischen genesen. Der Inzidenzwert liegt mittlerweile bei 109.

16.59 Uhr: Grüne kritisieren Einschränkungen bei Trauerfeiern

Mit einem Kritikpunkt zur neuen Corona-Allgemeinverfügung der Stadt meldet sich die Fraktion der Bündnisgrünen zu Wort. Sie kritisieren den Passus, dass auch bei Trauerfeiern unter freiem Himmel nur zehn Personen an der Zusammenkunft teilnehmen dürfen.

16.47 Uhr: Jena verschärft Allgemeinverfügung

Die Stadt Jena verschärft ihre Corona-Allgemeinverfügung. So gilt wie in Erfurt ab sofort ein Verkaufsverbot für offene alkoholische Getränke wie beispielsweise Glühwein. Außerdem muss tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr in den Fußgängerzonen der Innenstadt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Grundsätzlich gilt dies zudem auf dem Wochenmarkt sowie an den Haltestelle der Stadt, wenn sich dort eine weitere, haushaltsfremde Person aufhält.

15.49 Uhr: Puffbohne gegen Corona

Die Erfurter Stadtverwaltung will mit einer neuen Puffbohnen-Kampagne die Einwohner sensibilisieren. Das Plakat zeigt unter dem Spruch die Erfurter Puffbohnen-Figur, versehen mit der Unterzeile „Erfurt hält zusammen“ und dem AHA-Kürzel, das für Abstand-Händewaschen-Alltagsmaske steht.

15 Uhr: Inzidenzwert im Kreis Hildburghausen steigt auf über 300

Im Landkreis Hildburghausen meldete das Gesundheitsamt innerhalb der vergangenen 24 Stunden 46 Neuinfektionen. Bei 478 Menschen ist das Virus noch aktiv, 163 sind mittlerweile genesen. Fünf Menschen verstarben bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Der Inzidenzwert steigt jedoch 302,2.

14.55 Uhr: Zwei weitere Tote im Südharz

Zwei an Corona erkrankte Personen aus dem Landkreis Nordhausen sind jetzt verstorben. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, waren die Patienten im fortgeschrittenen Rentenalter und befanden sich in stationärer Behandlung. Im Landkreis Nordhausen liegt der Inzidenzwert bei 107,9. Bis Freitagmittag hatte das Gesundheitsamt drei Neuinfektionen registriert.

14.44 Uhr: 21 Infizierte in Altenburger Pflegeheim

Die Corona-Zahlen steigen im Altenburger Land weiter an. Von Donnerstag auf Freitag wurden im Landkreis 17 Personen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, teilt das Gesundheitsamt mit. Die Zahl der stationär im Krankenhaus behandelten hat sich auf 16 erhöht. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Maßgeblich für diesen Zuwachs ist die Situation im Seniorenpflegeheim „Albert Schweitzer“ in Altenburg verantwortlich. Nun wird die gesamte Einrichtung getestet.

13.58 Uhr: Regelschule Pfiffelbach wegen Corona geschlossen

Die Regelschule Pfiffelbach wird geschlossen. Das verfügte das Gesundheitsamt des Weimarer Landes am Freitag für den Zeitraum vom 23. November bis einschließlich 4. Dezember, nachdem in der Schule eine Covid-19-Erkrankung beim pädagogischen Personal nachgewiesen wurde.

13.36 Uhr: 35 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises meldet 35 bestätigte neue Infektionen. Die Zahl der aktiven Fälle ist auf 171 gestiegen. Inzwischen werden 15 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, im Krankenhaus behandelt. Das sind fünf mehr als am Donnerstag. 994 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

13.32 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Keine Entwarnung gibt es zum Ende der Woche von der Corona-Front im Landkreis. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der Personen, die in Verbindung mit dem Virus SarsCoV-2 verstorben sind, ist um weitere zwei auf nunmehr acht gestiegen. Vor zwei Wochen lag sie noch bei null.

13.29 Uhr: Mehr als 30 Menschen in Pflegeheim Großvargula infiziert

Einen großen Corona-Ausbruch hat es im Pflegeheim Großvargula gegeben. Laut Landratsamt sind mehr als 30 Menschen aus dem Heim mit dem Virus infiziert. Nachdem ein Bewohner bei einem Eingangsscreening in die Klinik positiv auf Covid-19 getestet worden war, wurde die Task Force des Gesundheitsamtes des Landkreises, in Abstimmung mit der Heimleitung, eingesetzt, um alle Bewohner und Mitarbeiter zu testen. Bis Freitagmittag hat es 29 positive Tests von Bewohnern und acht von Mitarbeitern gegeben. Weitere Testergebnisse standen aus.

13.26 Uhr: Die meisten Neuinfektionen im Saale-Holzland-Kreis kommen aus Dornburg-Camburg

Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises meldet 14 weitere Fälle, die meisten davon im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg (dort gibt es insgesamt 41 Infektionen).

13.21 Uhr: 23 Neuinfektionen im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Eichsfeld 23 Neuinfektionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 735. 14 Patienten werden stationär behandelt, davon vier mit einem schweren Verlauf. 17 Menschen sind verstorben. In den vergangenen 24 Stunden ist kein Patient genesen. Die Gesamtzahl der Genesenen beträgt 541. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 72,0. Aktuell sind 177 Menschen infiziert.

Mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind:

Heilbad Heiligenstadt: 29

Leinefelde: 18

Worbis: 6

Silberhausen: 11

Großbartloff: 9

Dingelstädt: 10

Helmsdorf 6

Küllstedt: 6

Hundeshagen: 6

12.43 Uhr: Neuer Höchststand der Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

22 gemeldete Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bedeuten nicht nur einen neuen Höchstwert an Saale und Orla, sondern treiben auch den Inzidenzwert nahe an die Marke von 100. Mit der Kontaktnachverfolgung seien laut Gesundheitsamt derzeit „zirka 26 Personen“ beschäftigt.

Die Hälfte der 22 nachgewiesenen Ansteckungen betreffen Tanna. Ein Teil davon steht im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch beim ambulanten Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuz. Ein Kindergarten im Orlatal wurde geschlossen.

12.32 Uhr: Inzidenzwert im Ilm-Kreis liegt bei 174,1

Dem Gesundheitsamt im Ilm-Kreis sind insgesamt 255 aktive Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Die Inzidenzzahl liegt bei 174,1 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden drei bestätigte Fälle und 18 Verdachtsfälle isoliert behandelt.

12.17 Uhr: Drittes Todesopfer im Landkreis Sömmerda

Donnerstag und Freitag hat das Gesundheitsamt Sömmerda insgesamt 65 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit steigt die Zahl derer, bei denen im Landkreis Sömmerda seit dem Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 424. Mit Stand Freitag 12 Uhr gibt es im Landkreis Sömmerda damit 175 aktive Covid-19-Fälle. 246 Personen gelten als genesen. Der Landkreis Sömmerda muss zudem ein drittes Corona-Opfer beklagen. Eine bereits länger an Covid-19 erkrankte Person ist verstorben.

10.58 Uhr: Schillerschule in Jena wieder geöffnet

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden bis gestern Abend 19 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Eine Person konnte als genesen eingestuft werden. Die Zahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist seit der vergangenen Woche um 452 gestiegen und liegt jetzt bei 1235.

Für die Kita Buratino in Lobeda Ost, wurde eine komplette Schließung und Quarantäne für alle Kinder und Pädagogen angeordnet. Da es keine Gruppentrennungen gab, war eine eindeutige Kontaktnachverfolgung nicht gegeben.

Seit Donnerstag befinden sich zwei Klassen und zwei Pädagogen der Werkstattschule sowie eine Klasse und drei Pädagogen der Westschule in Quarantäne. Die Schillerschule ist wieder geöffnet.

10.30 Uhr: Kopfschütteln über Entscheidungen in Erfurt

Corona als reine Auslegungssache: Leser wandten sich an unsere Zeitung und teilen ihre ihre Erlebnisse zum Umgang mit Infektionsfällen in Erfurt. Es herrscht Unverständnis über Entscheidungen zu Quarantäne und Covid-Tests.

10.01 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt schließt Turnhallen für Freizeitsport

Der Pandemie-Stab des Landkreises Saalfeld hat gestern beschlossen, ab Montag bis zum Ende des Jahres alle Sporthallen in Trägerschaft des Landkreises für sämtlichen Vereins- und Freizeitsport zu schließen. Grund sind die sprunghaft angestiegenen Corona-Fälle in der Region.

9.04 Uhr: 62 Neuinfektionen in Erfurt

Seit Beginn der Pandemie in Erfurt im Frühjahr wurden 1204 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist ein Anstieg von 62 innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 115,0. 20 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 47 auf 685 gestiegen. 16 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 503 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

7.01 Uhr: Regionalliga Nordost soll am 4. Dezember fortgesetzt werden

Die Regionalliga Nordost soll ihren Spielbetrieb am 4. Dezember wieder aufnehmen. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Donnerstagabend nach seiner Spielausschusssitzung mit. Geplant ist, dass unter Beachtung der aktuellen Verfügungslagen vom 4. bis 6., vom 11. bis 13. sowie vom 18. bis 20. Dezember gespielt werden soll. "Die Ansetzung von Nachholspielen ist ebenfalls im Dezember geplant", heißt es in der Mitteilung. (dpa)

6.47 Uhr: Beckert unverzagt nach Serie von Absagen im Eisschnelllauf

Selbst die Absage der in Peking geplanten WM wegen der Corona-Pandemie kann Patrick Beckert nicht schocken. "Ich bin dankbar, dass ich ohne große Einschränkungen trainieren kann", sagte der 30 Jahre alte Erfurter, der zu den wenigen Hoffnungen unter den deutschen Eisschnellläufern auf eine Olympia-Medaille 2022 in Peking zählt. "Ich gehe immer positiv ran und akzeptiere, was ich nicht ändern kann", sagte der dreimalige WM-Dritte über 10.000 Meter. (dpa)

6.38 Uhr: Silvester in Corona-Zeiten: Diskussion um Feuerwerksverbot in Thüringen

In Thüringen ist derzeit kein explizites Verbot von Silvesterknallern und Feuerwerken wegen der Corona-Pandemie vorgesehen. Das teilte eine Sprecherin des Innenministeriums MDR Thüringen am Donnerstag mit. Zunächst müssten die Videokonferenz der Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am kommenden Mittwoch sowie die Innenministerkonferenz Anfang Dezember abgewartet werden.y Bundesweit hatten sich zuvor Politiker und die Deutsche Polizeigewerkschaft für ein Böller-Verbot zu Silvester ausgesprochen, um Partys auf den Straßen und damit größere Menschenansammlungen zu verhindern.

6.37 Uhr: Corona-Gelder für Personenverkehr fließen - Bedenken wegen 2021

Einer der größten Verkehrsverbunde Thüringens blickt angesichts der Corona-Pandemie mit Skepsis ins kommende Jahr. Auch 2021 werde das Fahrgastaufkommen noch nicht auf einem normalen Niveau sein, sagte der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Mittelthüringen Christoph Heuing. "Im Moment können wir noch nicht abschätzen, wie sich das Ganze entwickelt", sagte Heuing weiter. (dpa)

19. November

17.10 Uhr: 19 Neuinfektionen im Landkreis Gotha

Für den Landkreis Gotha vermeldet das RKI einen weiteren Anstieg der Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen. So liegt die Zahl jetzt bei 719 Personen (+ 19). Davon sind zum heutigen Tag am Coronavirus 131 Personen (+ 7) erkrankt. 18 Personen werden stationär behandelt, davon wiederum eine Person auf der Intensivstation. Inzwischen genesen sind 554 Personen (+ 12), 34 Personen sind bislang verstorben. Besonders betroffen seien eine Seniorenresidenz in Waltershausen, eine Praxisgemeinschaft in Friedrichroda, sowie ein Seniorenheim in Friedrichroda. Der Inzidenzwert liegt bei 75,6. Der Landrat findet die Pandemie-Situation besorgniserregend und unterstützt die Kirchengemeinde nach der Schließung der Kindertagesstätte in Neudietendorf.

17 Uhr: Zehn Neuinfektionen im Landkreis Nordhausen

Zehn Corona-Neuinfektionen gibt es im Kreis Nordhausen, informiert die Kreisverwaltung am Donnerstag. Angesichts von 84 Neuinfektionen binnen der letzten sieben Tage liegt der Inzidenzwert nun bei 100,4. Das Gesundheitsamt geht von 104 aktiven Fällen aus - so viele positive Tests gab es binnen der letzten zwei Wochen im Südharz. Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis seit Beginn der Pandemie im März liegt bei nunmehr 270.

16.41 Uhr: 17 Neuerkrankungen im Weimarer Land

453 (+17) Krankheitsfälle gibt es bisher im Weimarer Land. Davon sind 323 (+16) genesen. Die Zahl der aktiven Erkrankungen liegt bei 122, sieben Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Acht Menschen sind bisher im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Der Inzidenzwert liegt bei 61,0. 701 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. 24 Reiserückkehrer aus Risikogebieten halten sich in häuslicher Absonderung auf.

Sieben bestätigte Neuinfektionen in Weimar meldeten die Gesundheitsämter aus Stadt und Kreis am Donnerstag. Damit blieb die Zahl der Infizierten in Weimar bei 64, weil im gleichen Zeitraum auch sieben Personen genesen waren.

16.26 Uhr: 24 Neuinfektionen im Unstrut-Hainich

24 Corona-Neuinfektionen hat das Landratsamt am Donnerstag gemeldet. Damit sind derzeit 226 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis mit dem Virus infiziert. 30 Personen wurden stationär behandelt, am Mittwoch waren es noch 29. Bei keinem der Erkrankten war laut Landratsamt ein schwerer Verlauf diagnostiziert worden. Die Gesamtzahl der Genesenen ist auf 837 gestiegen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 869 Menschen.

15.51 Uhr: Keine Kreissynode in Bad Blankenburg

Mit dem Blick auf die Entwicklung der Pandemiezahlen hat die Leitung des Kirchenkreises beschlossen, die planmäßig stattfindende Synode in der nächsten Woche abzusagen.

15.50 Uhr: Über 600 bestätigte Fälle im Ilm-Kreis

Mit Stand 19. November 2020, 9.00 Uhr, sind dem Gesundheitsamt im Ilm-Kreis 601 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. 233 von sind aktiv. Die Inzidenzzahl liegt laut dem Land Thüringen (Stand 19. November 2020, 0 Uhr) bei 186,4 Fällen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden zwei bestätigte Fälle in der Belegschaft und 14 Verdachtsfälle isoliert behandelt.

In Arnstadt ist eine Arztpraxis in Quarantäne gesetzt worden. Am Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau ist ein weiterer positiver Fall in einer Klasse aufgetreten, die bereits unter Quarantäne steht. Acht Schulen stehen damit auf Stufe Gelb. Die Landrätin fordert gestaffelte Pausenzeiten, feste Lerngruppen und festes Lehrpersonal.

15.48 Uhr: Zwölf neue Fälle in Jena

Bis Mittwochnachmittag sind dem Jenaer Gesundheitsamt zwölf neue Fälle von Sars-CoV-2 gemeldet worden. An der Lobdeburgschule sind mittlerweile vier Klassen in Quarantäne. Zwölf Personen konnten als genesen eingestuft werden.

15.45 Uhr: Kein verkaufsoffener zweiter Advent in Gotha

Die Stadt Gotha sagt den verkaufsoffenen Sonntag am 6. Dezember ab.

15.25 Uhr: Eisenach bleibt weiter unter Corona-Grenzwert

Für den Wartburgkreis (Stand 19. November, 0 Uhr) meldet das Robert-Koch-Institut 52,1, für Eisenach 33,1. Im Kreis gibt es 117 aktive Infektionen und in der Stadt Eisenach 36. In Quarantäne sind 952 Menschen. Intensiv-medizinische Betreuung benötigt derzeit eine Patientin, die in Bad Salzungen im Klinikum liegt. Im Eisenacher Klinikum werden acht Menschen auf der Isolierstation behandelt.

. Besonders betroffen sind

Bad Salzungen (18 Fälle)

Dermbach (13)

Ruhla/Seebach (12)

Bad Liebenstein (9).

Schwerpunkt ist ein Seniorenpflegeheim in Bad Liebenstein. Dort sind 15 Mitarbeiterinnen und 20 Bewohner positiv getestet worden. Drei Bewohner kamen in Kliniken.

15.07 Uhr: 19 Neuinfektionen im Saale-Holzland

Im Saale-Holzland-Kreis gibt es 19 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Damit steigt die Zahl der aktiven Fälle auf 139. 517 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne.

Wegen eines Infektionsfalles musste eine Kindertagesstätte in der VG Hügelland-Täler vorübergehend geschlossen werden. Kinder und Erzieherinnen sind in Quarantäne.

14.39 Uhr: Über 1000 Menschen in Saalfeld-Rudolstadt in Quarantäne

Über 1000 Menschen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befinden sich derzeit in Quarantäne. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus.

13.51 Uhr: Altenburger Land ruft Video-Podcast ins Leben

Auf der Homepage des Landkreises gibt es seit Donnerstag einen Corona-Video-Podcast, teilte der Landrat Uwe Melzer mit. In einer ersten Folge klärt der Mediziner Stefan Dhein über das Infektionsgeschehen und die aktuelle Teststrategie im Altenburger Land auf.

13.40 Uhr: Mehrere Neuinfektionen in Einrichtungen des DRK im Saale-Orla-Kreis

Das Gesundheitsamt des Saale-Orla-Kreises meldet am Donnerstag einen sprunghaften Anstieg mit 20 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

Betroffen sind drei Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes. So wurde bei zwei Bewohnern des Seniorenzentrums in Schleiz eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Heimleitung hat mit sofortiger Wirkung die Einstufung der Einrichtung nach dem Ampel-Prinzip auf Rot gesetzt und Besuchsverbot verhängt.

13.34 Uhr: Weitere Weihnachtsmärkte wegen Corona-Pandemie abgesagt

Die Reihe von abgesagten Thüringer Weihnachtsmärkten hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die Städte Gera, Saalfeld und Rudolstadt kündigten an, auf ihre traditionellen Märkte zu verzichten. In Gera kann der Märchenmarkt nicht wie in der Vergangenheit aufgebaut werden, in Saalfeld und Rudolstadt wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. (dpa)

13.28 Uhr: 23 Neuinfektionen im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden gab es im Eichsfeld 23 Neuinfektionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 712. 13 Patienten werden stationär behandelt, davon 4 mit einem schweren Verlauf. 17 Patienten sind verstorben, sieben in den vergangenen 24 Stunden genesen. Die Gesamtzahl der Genesenen beträgt 541. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 92,0. Aktuell sind noch 154 Menschen infiziert.

Mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind:

Heilbad Heiligenstadt: 27

Leinefelde: 15

Silberhausen: 11

Großbartloff: 8

Dingelstädt: 6

Helmsdorf 6

Küllstedt: 6

Hundeshagen: 6

Pfaffschwende: 5

13.25 Uhr: ver.di: Kritische Lage durch Corona im Kreiskrankenhaus Schleiz

Der Gewerkschaft ver.di liegen Informationen vor, aus denen eine Zuspitzung der gesundheitlichen Gefährdungssituation für die Beschäftigten und die Patienten am Kreiskrankenhaus Schleiz zu verzeichnen sei. Die Corona-Station platze aus allen Nähten.

"Uns liegen Berichte vor, aus denen hervorgeht, dass mindestens vier positiv getestete Patienten in der Einrichtung behandelt werden. Hinzu kommen Verdachtsfälle und viele Neuaufnahmen. Es kommt bereits zu einer Verlagerung der Betten innerhalb des Hauses zwischen der Chirurgie und der Inneren", beschreibt Philipp Motzke, zuständiger Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Gesundheit der ver.di in Thüringen, die Situation. Wie MDR Thüringen berichtet, hat Verdi seinen für Donnerstag geplanten Streik am Schleizer Krankenhaus abgesagt.

13.22 Uhr: Zehn Neuinfektionen im Altenburger Land

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes meldet zehn Neuinfektionen, allerdings liegen von einer Vielzahl abgenommener Abstriche noch keine Laborergebnisse vor. Die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 157,7.

Positiv aktiv: 395

Infizierte insgesamt: 639

Stationär: 15, davon 1 auf der ITS

Genesen: 239

Verstorben: 5

13.18 Uhr: Personal der AOK soll im Landkreis Sömmerda bei Kontaktnachverfolgung helfen

Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden 15 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es im Landkreis aktuell 112 aktive Covid-19-Fälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurde im Kreis bei 359 Personen das Coronavirus per Abstrich nachgewiesen. 245 Covid-19-Patienten sind genesen, zwei Personen verstorben. Sechs Erkrankte, zwei mehr als am Vortag, werden stationär behandelt. Die anderen sind in häuslicher Isolation.

Das Landratsamt beabsichtigt, zur Unterstützung des Gesundheitsamts bei der Kontaktnachverfolgung Personal bei der Krankenkasse AOK anzufragen, erfuhr unsere Zeitung. Diese hatte für Thüringen und Sachsen Derartiges angeboten.

13.15 Uhr: Vierter Todesfall im Kyffhäuserkreis

Im Kyffhäuserkreis gibt es 14 bestätigte neue Fälle und damit 154 aktive Fälle. Vier Patienten sind inzwischen wieder genesen, zehn Erkrankte müssen stationär behandelt werden, vier mehr als am Mittwoch. Ein weiterer Erkrankter ist gestorben. Das ist der vierte Todesfall im Landkreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. 1084 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

12 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Thüringen steigt auf mehr als 12.000

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Thüringen erstmals die Marke von 500 innerhalb eines Tages erreicht. Seit Beginn der Pandemie seien im Land 12.145 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Im Vergleich zum Vortag seien das genau 500 weitere Fälle gewesen. Mit 2190 Neuinfektionen innerhalb einer Woche sei ein Wert von 102,7 je 100.000 Einwohner binnen einer Woche erreicht worden. Ab 50 gilt ein Landkreis bzw. kreisfreie Stadt als Risikogebiet.

11.55 Uhr: Digital, Marktplatz oder Stadion - EKM sucht Lösungen für Weihnachten

Volle Kirchen zu Weihnachten sind in der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht denkbar. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland sucht deshalb nach Alternativen. "Wir sind fantasievoll unterwegs und prüfen digitale Möglichkeiten, etwa für das Aufzeichnen von Krippenspielen, vor allem aber werden wir das Feiern ins Freie verlagern: auf den Marktplatz, ins Stadion, auf die Festwiese", sagte Landesbischof Friedrich Kramer am Donnerstag zum Auftakt der digitalen Synodentagung. Dazu seien meist umfangreiche Planungen nötig, die Geld kosteten. Sie böten aber in vielen Fällen auch die Chance, mit Vereinen und kommunalen Vertretern neue Wege der Zusammenarbeit auszuprobieren. (dpa)

10.49 Uhr: Weitere Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden am Dienstag 12 neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Unterdessen stieg an der Lobdeburgschule die Zahl der Klassen, die in Quarantäne sind, auf insgesamt nun vier. Derzeit gibt es 153 aktive Fälle in der Stadt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt aktuell bei 95,1.

10.42 Uhr: Bericht: Rückkehr der Regionalliga Nordost kommende Woche möglich

In der Regionalliga Nordost könnte einem Bericht des "Kicker" zufolge im Optimalfall am kommenden Mittwoch der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Demnach hofft der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) zeitnah auf eine Entscheidung der Politik, nachdem am Mittwoch in den zuständigen Sportministerien der Länder getagt wurde.

In Brandenburg, Sachsen und Thüringen könnten die Regionalligisten trotz anhaltender Corona-Krise schon wieder spielen, diese Freigabe fehlt allerdings in Berlin und Sachsen-Anhalt noch. Sollte diese erfolgen, stehe einer Rückkehr des Ligabetriebs nichts mehr im Wege. Acht der insgesamt 20 Clubs kommen aus diesen beiden Bundesländern. (dpa)

9.44 Uhr: 47 Neuinfektionen in Erfurt

In Erfurt wurden insgesamt 1142 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist ein Anstieg von 47 innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 98,6.

20 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung, drei mehr als am Vortag. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 33 auf 638 gestiegen. 16 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 488 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

6.45 Uhr: Mehr Infizierte in Kliniken im Unstrut-Hainich-Kreis

Im Unstrut-Hainich-Kreis werden mehr Menschen mit einer Coronavirus-Infektion stationär behandelt als noch am Dienstag. Stand Mittwoch sind in den hiesigen Kliniken 29 Infizierte aufgenommen. Für Dienstag meldete das Landratsamt noch 25 Patienten. Zudem wurde am Mittwoch eine weitere Person gemeldet, die mit einer Infektion verstorben ist. Damit sind seit Beginn der Pandemie in der Region 13 Menschen gestorben.

6.34 Uhr: Wintersportregion Thüringer Wald hofft auf Corona-Ausweichler

Die Wintersportorte im Thüringer Wald hoffen in der bevorstehenden Skisaison auch auf Touristen oder Tagesausflügler, die wegen der Corona-Situation auf einen Skiurlaub in Österreich oder Südtirol verzichten. "Wir gehen schon davon aus, dass es für den Wintersport eine größere Nachfrage gibt", sagte Stefan Ebert, Verantwortlicher für Wintertourismus beim Regionalverbund Thüringer Wald. Neben dem Wetter und Sorgen um genügend Schnee seien allerdings die Anti-Corona-Maßnahmen das Problem, das vor allem die Skilifte treffen könnte. "Wir wissen nicht, ob wir die Lifte durchgängig ab 1. Dezember laufen lassen können." (dpa)

18. November

20 Uhr: Direktor des Eichsfeld-Klinikums beantwortet aktuelle Fragen

Im Eichsfeld sind die Corona-Fallzahlen nach oben geschnellt. Uwe Schotte, Ärztlicher Direktor des Eichsfeld-Klinikums spricht über die zweite Welle, Intensivbetten und wie das Haus vorbereitet ist.

19.35 Uhr: Saalfelder Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Saalfelder Markt fällt in diesem Jahr aus. Das Gesundheitsamt habe das Hygienekonzept nicht genehmigt. Zudem wurde im Stadtrat ein generelles Betretungsverbot für Saalfelds kommunale Kindergärten beschlossen.

18.13 Uhr: Gesundheitsamt in Eisenach wird aufgestockt

Das für die Stadt Eisenach und den Wartburgkreis zuständige Gesundheitsamt wird wegen der stetig steigenden Corona- und Quarantäne-Fallzahlen in der Region personell deutlich aufgestockt.

Eltern hatten am Sonntag per E-Mail erfahren, dass es in der Klasse ihrer Kinder einen positiv getesteten Fall gibt. Anrufe beim Gesundheitsamt blieben jedoch ohne ausreichende Erklärung.

18.11 Uhr: Fünf neue Infektionen in Weimar

Fünf neue Corona-Infektionen sind dem Weimarer Gesundheitsamt gemeldet worden. Ansteckungen erfolgten im familiären oder beruflichen Umfeld. Zeitgleich wurden neun Weimarer als genesen eingestuft. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 50,70 an. Nur ein Patient wird noch stationär behandelt.

17.31 Uhr: Weimar sagt Weihnachtsmarkt endgültig ab

Bis zuletzt wurde um eine Lösung gerungen. Jetzt ist der Weimarer Weihnachtsmarkt endgültig abgesagt. Die Entscheidung traf Oberbürgermeister Peter Kleine nach Konsultationen mit dem Gesundheitsamt, dem Krisenstab, den medizinischen Fachberatern und dem Stadtrat.

17.01 Uhr: Greizer Bürgermeister in Quarantäne

Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, war es offiziell. Ein Mitarbeiter der Greizer Stadtverwaltung wurde positiv auf Corona getestet. Wie Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) mitteilte, müssen nun etwas über zehn Mitarbeiter, die mit der betroffenen Person in Kontakt standen und mit ihr in zwei Beratungen saßen, in Quarantäne.

16.51 Uhr: Quarantäne an sechs Schulen im Landkreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt entscheidet dabei über Isolierung, aber nicht über Schulorganisation und weiterführende Hygienemaßnahmen.

16.43 Uhr: 21 Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Von den Infektion sind nun Schulen, Seniorenwohnpark, Unternehmen und Psychotherapiepraxis betroffen.

16.23 Uhr: Erneuter Todesfall im Kreis Gotha - Kita geschlossen

Erneut steigt die Zahl der tödlichen Krankheitsverläufe des Coronavirus im Kreis Gotha: Am Mittwoch wurde der 34. Todesfall bekannt. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 700. Doch die Inzidenz sinkt.

16.10 Uhr: Acht Neuinfektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land liegen insgesamt 436 (+8) Krankheitsfälle vor, davon 307 (+15) genesen. 8 Personen befinden sin in stationärer Behandlung.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,7. 701 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. 28 Reiserückkehrer aus Risikogebieten halten sich in häuslicher Absonderung auf.

16.05 Uhr: Schließung einer Arztpraxis, Tagespflege und Grundschule im Kyffhäuserkreis

Aufgrund von Coronafällen hat das Gesundheitsamt die Schließung einer Arztpraxis in Artern und der Tagespflege in Donndorf angewiesen. Auch die Grundschule in Hohenebra muss zunächst bis Freitag schließen. Hier waren zwei Lehrer positiv getestet worden. Am Mittwoch waren im Landkreis 17 Neuinfektionen gemeldet worden.

16 Uhr: Maske im Unterricht für Eisenacher Gymnasium abgelehnt

Im Eisenacher Elisabeth-Gymnasium wurden wegen Lehrermangel mehrere Klassen zusammengelegt, sodass teilweise über 30 Schüler in einem Raum waren. Die Schule wollte deshalb eine Maskenpflicht und Hybridunterricht durchsetzen. Der Antrag scheiterte jedoch zum Leidwesen der Lehrer.

15.02 Uhr: 23 Neuinfektionen im Eichsfeld

11 Infizierte sind seit dem heutigen Tag als genesen einzuordnen. Aktuell sind 138 Personen mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, 23 mehr als am Vortag. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 92,0 (RKI Dashboard, Stand: 18.11.20, 00:00 Uhr).

Nach der Infektion Regelschule Berlingerode wurden zwei Klassen unter Quarantäne gestellt. Im Kindergarten Silberhausen befindet sich nach weiteren Infektionen nun auch die zweite Gruppe in Quarantäne.

14.59 Uhr: 21 Neuinfektionen im Ilm-Kreis

21 Neuinfektionen mit Corona wurden von Dienstag auf Mittwoch dem Gesundheitsamt gemeldet. Damit gibt es derzeit 190 Corona-Kranke im Kreis. Die Inzidenzzahl liegt laut dem Land Thüringen bei 130,8 Fälle pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen.

Die Neuinfektionen traten im Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, der Goetheschule Ilmenau, an der Technischen Universität Ilmenau und im Seniorenwohnpark Himmelblau in Ilmenau auf. Zudem liegen 36 positive Befunde von Mitarbeitern eines Unternehmens aus dem Ilm-Kreis vor, welches daraufhin geschlossen wurde. Betroffen sind auch vier Mitarbeiter der Lebenshilfe. In Quarantäne geschickt wurden außerdem 21 Kontaktpersonen, die in einer Psychotherapiepraxis waren.

14.25 Uhr: 18 Neuinfektionen im Saale-Holzland

Das Saale-Holzland meldet 18 Neuinfektionen und damit 130 aktive Fälle. 524 Personen befinden sich in Quarantäne.

14.06: Neun Neuinfektionen im Saale-Orla-Kreis

Das Corona-Geschehen im Saale-Orla-Kreis bleibt laut Landratsamt auf konstant hohem Niveau. Zwar gibt es mit neun heute gemeldeten Neuinfektionen keinen explosionsartigen Anstieg bei der Gesamtzahl, allerdings ist bisher auch trotz Einschränkungen im öffentlichen Leben noch kein allgemeiner Rückgang in Bezug auf das Infektionsgeschehen allgemein zu erkennen.

Nachdem ein Kind aus einer Kindertagesstätte im Bereich Neustadt/Orla positiv getestet wurde, ist die gesamte Gruppe sowie betroffenes Personal in Quarantäne geschickt worden. Außerdem müssen im Schleizer Gymnasium zwei Klassen vorsorglich in Quarantäne, nachdem sich die Infektion eines Schülers mit SARS-CoV-2 bestätigt hatte. Für alle anderen Klassen läuft der Schulbetrieb normal weiter.

14 Uhr: Infektions- und Todeszahlen im Kreis Altenburger Land steigen weiter

Die Zahl der Menschen, die aufgrund ihrer Coronavirusinfektion stationär behandelt werden müssen, hat sich in den vergangenen Tagen deutlich erhöht. Aktuell sind es 14 Personen, noch vor sechs Tagen waren es sieben, meldete das Landratsamt. Eine Person ist in Zusammenhang mit einer Coronainfektion im Klinikum im Altenburger Land verstorben. Die Zahl der Neuinfektionen von Dienstag zu Mittwoch beträgt 24. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 163,2.

12.47 Uhr: Ilm-Kreis meldet 21 Neuinfektionen

Am Dienstag sind dem Gesundheitsamt im Ilm-Kreis 547 bestätigte Fälle mit einer Coronavirus-Infektion bekannt. In den vergangenen 24 Stunden sind 21 Neuinfektionen hinzugekommen. 190 von ihnen gelten als aktiv infiziert, 351 gelten als genesen, sieben sind verstorben. Die Inzidenzzahl liegt laut dem Land Thüringen bei 130,8 Fälle pro 100.000 Einwohner*innen in den vergangenen sieben Tagen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden zwei bestätigte Fälle und zehn Verdachtsfälle isoliert behandelt.

12.40 Uhr: Sieben Neuinfektionen in Gera

Der Inzidenzwert der Stadt Gera liegt aktuell bei 60,1. Seit Dienstag gibt es sieben weitere Infektionen mit Covid 19 zu vermelden.

12.27 Uhr: 34. Todesfall im Landkreis Gotha

Weiterhin schlechte Corona-Nachrichten aus Gotha: Erneut steigt die Zahl der tödlichen Krankheitsverläufe des Coronavirus im Kreis Gotha: Am Mittwoch wurde der 34. Todesfall bekannt. Die Gesamtzahl der Infektionen erreicht erstmals 700. Im Kreis Gotha gibt es derzeit 124 aktive Infektionen. Das sind 19 mehr als noch am Dienstag. 20 Infizierte werden im Krankenhaus behandelt. Ein Patient befindet sich auf der Intensivstation. 20 Weitere Personen gelten seit Mittwoch als genesen. In sieben Tagen wurden pro 100.000 Einwohner 78,5 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Die sogenannte Inzidenz, die Richtwert für die Verschärfung von Eindämmungsmaßnahmen ist, sinkt im Vergleich zu Dienstag (85).

11.44 Uhr: Fast 400 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages

In Thüringen sind innerhalb eines Tages nahezu 400 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Von Dienstag auf Mittwoch stieg die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Pandemie registrierten Fälle auf nun 11714. Allein innerhalb der vergangenen sieben Tage seien 2044 Neuinfektionen gemeldet worden, die 7-Tage-Inzidenz liege bei 95,8 pro 100.000 Einwohner.

10.55 Uhr: Voigt will keinen Wahlkampf zum Gesundheitsschutz in Corona-Pandemie

Der neu nominierte Spitzenkandidat der Thüringer CDU, Mario Voigt, will keinen Wahlkampf mit dem Thema Gesundheitsschutz in der Corona-Pandemie machen. "Wir werden da an der Seite der Regierung stehen und versuchen, die Probleme zu lösen", sagte Voigt am Mittwoch in Erfurt. Die CDU werde aber ein Korrektiv sein, wo Rot-Rot-Grün scheitere, einen Zick-Zack-Kurs fahre oder wo der Schutz der Bevölkerung und die Öffnung von Schulen zur Diskussion stünden. Voigt war am Dienstagabend vom Landesvorstand der Thüringer CDU zum Spitzenkandidaten für die geplante Landtagswahl 2021 nominiert worden.

10.40 Uhr: 13 Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden am Dienstag 13 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gleichzeitig konnten 19 Personen die Quarantäne verlassen. Damit gibt es im Landkreis aktuell 97 aktive Covid-19-Fälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda bei insgesamt 344 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. 245 Covid-19-Patienten sind genesen. Zwei Personen sind verstorben. Vier Erkrankte werden stationär behandelt. Die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation.

9.41 Uhr: Zehn Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden für Jena in den vergangenen 24 Stunden zehn neue SARS-CoV-2-Virus-Infektionen gemeldet. Drei Personen konnten als genesen eingestuft werden.

Anzahl aktiver Fälle: 153

davon in den vergangenen 24 Stunden: 10

davon stationär: 6

schwere Verläufe: 2

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 108

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 99,7

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 587

Gestorbene insgesamt: 5

Genesene insgesamt: 429

davon in den vergangenen 24 Stunden: 3

9.33 Uhr: Unterschiedliche Ämter-Reaktion auf denselben Corona-Fall im Unstrut-Hainich-Kreis

Eine betroffene Klasse, zwei zuständige Gesundheitsämter - und stellenweise vollkommen unterschiedliches Vorgehen: Nach einer Corona-Infektion in einer 6. Klasse der Gemeinschaftsschule in Menteroda (Unstrut-Hainich-Kreis) werden manche Kinder auf eine Infektion getestet, andere nicht. Einheitliches Vorgehen in der Corona-Krise? Davon kann in diesem Fall nicht die Rede sein.

9.16 Uhr: 17 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Das Sozialministerium des Kyffhäuserkreises meldet 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden. Der Inzidenzwert liegt bei 106,5.

9.10 Uhr: Klinik-Mitarbeiter in Sonneberg infiziert

Alle Mitarbeiter am Regiomed-Klinikum Sonneberg sollen bis Freitag auf das Coronavirus getestet werden. Wie MDR Thüringen berichtet, gibt es mehrere Coronafälle in der Belegschaft. Im gesamten Kreis sind die Infektionszahlen weiter hoch. Am Mittwochmorgen lag der Inzidenzwert bei 198. Außerdem gab es zwei weitere Todesfälle.

9.07 Uhr: 63 Neuinfektionen in Erfurt

Stand Mittwoch, 9 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 1095 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist ein Anstieg von 63 innerhalb von 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 88,8. Wie am Vortag befinden sich 17 Personen in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 27 auf 605 gestiegen. 16 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 474 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

7.30 Uhr: Veranstalter blicken verunsichert auf Festivalsaison 2021

Highfield, Rudolstadt-Festival und Melt: Die Festivalsaison für das kommende Jahr steht wegen der Corona-Pandemie noch auf wackeligen Beinen. Die Veranstalter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hängen sich dennoch bereits voll in die Planungen für 2021, wie eine Umfrage ergab. Die meisten Bands und Veranstaltungen stünden bereits fest. Für den Fall einer Absage wie 2020 sei mit Verlusten zu rechnen. (dpa)