Antragsstau in Thüringen bei Corona-Entschädigungen: Das sind die Gründe

Frank Roßner ist niemand, der Kritik an seinem Haus, dem Thüringer Landesverwaltungsamt, generell abwehrt. „Wir arbeiten ja schließlich nicht fehlerlos“, sagt der Präsident der Behörde. Aber den neuerlichen Vorwurf der CDU- und der FDP-Landtagsfraktionen, in seinem Amt herrsche Chaos bei der Bearbeitung von Anträgen auf Entschädigungsleistungen nach dem Infektionsschutzgesetz, weist Roßner entschieden zurück. Denn es ist aus seiner Sicht eine Pauschalkritik, die nicht zutrifft und die die konkreten Gegebenheiten im Landesverwaltungsamt außer Acht lässt. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen lesen Sie in unserem Liveblog.