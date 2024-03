Physiotherapie Jörg Einspänner erweitert Therapieangebot.

Manchmal muss man einfach darauf vertrauen, dass alles gut wird – das dachte sich vor zwei Jahren Physiotherapeut Jörg Einspänner, als er sich mit eigener Praxis in der Dornaer Straße in Gera selbstständig machte. In hellen, modernen Räumen im wundervollen Villencharme.

Seitdem wuchs sein Team in fast atemberaubender Geschwindigkeit – mit ihm arbeiten heute sechs weitere top ausgebildete Physiotherapeuten, die sich neben bewährten Qualifikationen wie Lymphdrainage, Manuelle Therapie und Bobath für Erwachsene zusätzlich auf weitere Therapieformen spezialisiert haben. Dazu gehören z.B. die Marnitz-Therapie, Schroth-Therapie, CMD-Therapie und die Fußreflexzonenmassage.

„Ganz besonders freue ich mich darüber, dass ich in meiner Praxis nun auch die Bobath-Therapie für Kinder anbieten kann - vom Säugling bis zum Jugendlichen. Meiner Physiotherapeutin Luisa Müller war es eine Herzensangelegenheit, diese Qualifizierung zu machen - und ich konnte sie ihr ermöglichen. Ich bin sehr stolz auf sie und mein gesamtes Team. Was wir in nur zwei Jahren geschafft haben, hätte ich nicht zu hoffen gewagt“, freut sich Jörg Einspänner. „Es ist ein kompetentes und unglaublich empathisches junges Team mit Freude an der Arbeit. Das spüren vor allem die Patienten, die immer gerne wieder kommen. Denn was nützt die beste Therapie, wenn man sich nicht gut aufgehoben fühlt! Dies spiegelt sich unter anderem darin wider, dass die Patienten lächelnd die Praxis betreten. Dafür kann ich nur Danke sagen. An meine Mitarbeiter, unsere Patienten und die empfehlenden Ärzte.“

Jörg Einspänner weiß, dass das Geschaffene kein Selbstläufer ist und er eine große Verantwortung für sein Team trägt. Und daher gibt es manch schlaflose Nacht, die er grübelnd verbringt, wie und was kommen wird ...

„Ich hatte wohl auch viel Glück, aber darauf sollte man sich nicht alleine verlassen. Man muss ständig etwas dafür tun. Für eine gute Atmosphäre und ein faires Miteinander in der Praxis, für das Vertrauen der Patienten. Das ist mir wichtig. Denn nur so kann man auf eine erfolgreiche Zukunft bauen“, ist sich der Physiotherapeut bewusst.