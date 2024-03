Entdecken Sie Meißen, das Herzstück Sachsens: Ihr Guide für eine unvergessliche Reise voller Kultur, Geschichte und Genuss im malerischen Ambiente des Hotel Ross – Ihrer idealen Basis zwischen mittelalterlicher Architektur, Kunstwerken und exquisitem Porzellan, eingebettet in die romantische Kulisse der Albrechtsburg und der reizvollen sächsischen Weinlandschaft. Besuchen Sie Meißen jetzt mit der Urlaubsbox “Städtetrip“.

Während Urlaub in Deutschland oftmals mit den Alpen oder Ostseestränden assoziiert wird, verbirgt sich im östlichen Teil des Landes, genauer im schönen Bundesland Sachsen, eine Destination, die eine andere Palette an Reizen offenbart. Die Stadt Meißen stellt eine sehenswerte Alternative dar, die zu mittelalterlicher Architektur und lebendiger Kunst einlädt.

Hier, nur einen Steinwurf von der Landeshauptstadt Dresden entfernt, trifft reichhaltige Geschichte auf malerische Landschaften – ein Zeugnis der Vielfalt deutscher Regionalkulturen. Inmitten dieser Vielfalt empfängt das Hotel Ross als ein Ort der Tradition seine Gäste und bietet sich als idealer Ausgangspunkt an, um die Umgebung zu erleben.

Die Faszination von Meißen – die Stadt und ihre Schätze

Eine Zeitreise durch die 1000-jährige Stadt: Nur ein Brückenweg über die Elbe und schon empfängt Meißen seine Besucher mit seiner verwinkelten, romantischen Altstadt, die auf eine lange Historie und Tradition zurückblickt. Die geschichtsträchtige Stadt, liebevoll als "Wiege Sachsens" bekannt, ist mehr als nur ein Punkt auf der Landkarte.

In den sorgsam bewahrten Straßenzügen und Grundrissen finden sich unzählige Denkmäler und historische Bauwerke. In Meißen stolpern Gäste buchstäblich über kulturelle Schätze – von der ältesten aktiven sächsischen Brauerei und Zinnwerkstatt über Deutschlands erste Freiwillige Feuerwehr bis hin zu mysteriösen Steinen mit rätselhaften Inschriften. Die unmittelbare Nähe zu Dresden und die Kombination aus Geschichte und Landschaft verleihen der Region ihren Charme.

Doch Meißen hat zudem weit mehr zu bieten als die beeindruckende Altstadt: Die Stadt bietet weitere vielfältige Erlebnisse und Sehenswürdigkeiten, die jeden Trip bereichern.

Kultur, Geschichte und Genuss – von Weinen bis Kunst

Der prägende Burgberg mit seinem Ensemble aus Bischofspalast, Dom und der majestätischen Albrechtsburg ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern steht symbolisch für den Anfang der sächsischen Staatsgeschichte. Jeder seiner sieben Aufstiege verspricht eine Reise durch die Jahrhunderte: Von atemberaubenden Aussichten bis hin zu versteckten malerischen Winkeln, hier lässt sich ein Stück Geschichte in jeder Ecke finden.

Obwohl sie den Namen Burg trägt, handelt es sich bei der Albrechtsburg , auch die Krone Meißens genannt, um das erste deutsche Schloss aus der spätgotischen Zeit mit Einflüssen der beginnenden Renaissance. Heute dient das ehemalige Residenzschloss als Museum. Von Frühling bis Herbst können Besucher die 303 Stufen bis zur Spitze des Turms erklimmen und werden mit einer seltenen Aussicht belohnt. Neben ihrer Rolle als Schloss hatte die Albrechtsburg für eine entscheidende Phase ihrer Geschichte auch eine andere Bedeutung, als sie als Standort des europäischen Kunsthandwerks diente.

So können Gäste die Porzellan-Manufaktur MEISSEN® erkunden, der Ort, an dem das erste europäische Porzellan geschaffen wurde. Die Geschichte beginnt im frühen 18. Jahrhundert mit dem Auftrag der unmöglichen Aufgabe, Gold herzustellen, um eine gewisse Porzellan-Leidenschaft und die damit verbundenen Staatsausgaben zu finanzieren. Nach Jahren vergeblicher Experimente führte eine vielversprechende Zusammenarbeit schließlich zur Erfindung des europäischen Porzellans, bekannt als "Weißes Gold", in der Albrechtsburg. Die Manufaktur MEISSEN®, gegründet 1710 in dieser historischen Stätte, produziert bis heute in Meißen Porzellan mit den berühmten gekreuzten blauen Schwertern.

Doch die Region ist nicht nur für ihr "Weißes Gold" bekannt – sie verführt Besucher ebenso mit ihrem "flüssigen Gold": den edlen Weinen Sachsens. Die sächsische Weinregion bietet Liebhabern eine präferierte Auswahl an Sorten wie Riesling und Müller-Thurgau sowie regionalen Raritäten wie Goldriesling und Schieler. Entlang der etwa 60 Kilometer langen Sächsischen Weinstraße können Besucher die malerischen Weinberge und Elbweindörfer per Auto oder Rad entdecken, während der weitläufigere Sächsische Weinwanderweg von rund 90 Kilometern durch die idyllische Landschaft führt.

Aktivitäten für Entdecker – Wege, Berge, Schlösser

Meißen ist nicht nur eine Destination für Kulturfans, sondern auch für Naturliebhaber und Aktivurlauber ein nennenswertes Urlaubsziel. Der Elberadweg , eine der reizvollsten Fahrradrouten Europas, verbindet Meißen mit sowohl städtischer Kulisse als auch ländlicher Ruhe und erstreckt sich entlang der Elbe durch verschiedenste Landschaften. Nur etwa 100 Meter trennen das Hotel Ross vom rechten Abschnitt des Radweges.

Doch nicht nur Radfahrer kommen im Herzen Sachsens auf ihre Kosten. Die Sächsische Schweiz , Teil des beeindruckenden Elbsandsteingebirges , ist mit ihren einzigartigen Felsformationen, Schluchten und Tafelbergen ein bekanntes Ziel für Wanderer und Kletterer. Schnell per S-Bahn erreichbar, bieten sich Orte wie Wehlen oder Rathen als Ausgangspunkte für unzählige Routen durch unberührte Natur und für Kulturschätze wie die Festung Königstein oder das Theater auf der Felsenbühne Rathen an.

Abseits der Höhen und Tiefen der Natur lädt das Schloss Moritzburg zu einem entspannten Tagesausflug ein. Denn das barocke Jagdschloss hat als Kulisse für opulente Feste oder auch Filmaufnahmen, wie für beispielsweise "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" längst Geschichte geschrieben. Die Reise lässt sich außerdem optimal mit einem Besuch des Moritzburger Kunstsommers ergänzen.

Ein Zuhause in der Ferne – das Hotel Ross

Inmitten all dieser erlebbaren und lohnenswerten Attraktionen befindet sich das älteste Hotel Meißens. Das traditionsreiche Hotel Ross empfängt seine Gäste in einem stilvollen neuen Ambiente. Denn seit dem Jahr 2018 bezaubert es im neuen Stil: Bei der Neugestaltung der Räumlichkeiten wurde besonders Wert auf gemütliches und modernes Design mit zahlreichen liebevoll ausgewählten Designs gelegt. Mit insgesamt 30 komfortablen Zimmern, darunter Einzel- und Doppelzimmer, eine Junior Suite sowie ein Appartement, bietet das Hotel Ross Platz für bis zu 57 Gäste.

Das Hotel Ross liegt zentral, sodass sich die schönsten Sehenswürdigkeiten von Meißen bequem erreichen lassen. Flanieren Sie entlang historischer Mauern, besichtigen Sie berühmte Schlösser und Burgen, besuchen Sie eines der zahlreichen Museen oder lassen Sie sich vom Charme der lokalen Gastgeber verzaubern. Freuen Sie sich auf ein individuelles Übernachtungserlebnis inmitten des kulturellen und historischen Umfelds von Meißen.

Die perfekte Reise planen – mit der Urlaubsbox „Städtetrip“

Hat Sie das Fernweh und die Urlaubslust auf eine romantische Auszeit in der malerischen Stadt Meißen gepackt? Mit diesem attraktiven Angebot genießen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem stilvoll renovierten Doppelzimmer dieses Hauses. Ihr Aufenthalt umfasst zudem noch ein ausgiebiges Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt.

Zu einem Preis von nur 239,90 Euro für zwei Personen wird Ihnen nicht nur ein unvergesslicher Städtetrip, sondern auch die sorgfältige Betreuung Ihrer Buchung garantiert. Und um Ihre Reise noch angenehmer zu gestalten, enthält das Angebot in vielen Fällen zusätzlich einen Wertgutschein von bis zu 80 Euro für die Annehmlichkeiten des Hotels.