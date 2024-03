In 24 europäischen Ländern öffnen in diesem Jahr zeitgleich Kunsthandwerker, Künstler und Designer ihre Werkstätten und Ateliers. Zu sehen gibt es, wie Dinge hergestellt werden. Alles von Hand und mit Verstand. Und Sie selbst werden durch haptisches Erleben Bestandteil des Kreativ- und Kulturlebens unserer Heimat. Eine Profildarstellung der Teilnehmer im Internet bietet Ihnen eine einzigartige Übersicht zum Wirtschaftsbereich der Kunst im Handwerk. Je nachdem, was „Ihr Herz höherschlagen lässt“, können Sie Ihre Tour durch die Werkstätten und Ateliers planen.