Die Freude steht Tanja Schneider und ihrem Mann Thomas Müller von Zeitlos Bestattungen ins Gesicht geschrieben. Nach langer, endlich erfolgreicher Suche und knapp dreimonatigem Umbau können sie ihr zweites Bestattungsbüro in Jena eröffnen. Ein Herzenswunsch.

Seit März 2016 begleiten sie und ihr Team Trauernde behutsam, empathisch und individuell durch die schwere Zeit. Das spricht sich herum. „Wir möchten uns personell erweitern. Das ist am jetzigen Standort in der Dornburger Straße räumlich nicht möglich. Zum Glück sind wir in der Karl-Marx-Allee 26 in Lobeda West fündig geworden. Die Räume einer ehemaligen Arztpraxis haben wir hell, freundlich und ansprechend gestaltet, um schon beim Eintreten das Gefühl zu geben, gut aufgehoben und geborgen zu sein.“, so Tanja Schneider. Nun wird noch Verstärkung fürs Team gesucht. „Wer Interesse hat, mit uns zu arbeiten oder eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft zu absolvieren, der kann sich sehr gern bewerben“, so Thomas Müller.

Tanja Schneider darf auch in anderer Hinsicht stolz auf sich sein: seit 15 Monaten absolviert sie als erste in Jena neben Vollzeitberuf und Familie die Weiterbildung zur Bestattermeisterin. „Die Filiale und die Meisterschule - ein hartes Stück Arbeit, was sich aber gelohnt hat. Vor allem freuen wir uns für unsere Kunden, denen wir nun an zwei Standorten in Jena mit Rat und Tat zur Seite stehen können.“

Tanja Schneider und Thomas Müller mit ihrem Team laden am 19. April in der Zeit von 13 bis 17 Uhr herzlich zur feierlichen Neueröffnung ein. „Ein Tag der offenen Tür zum Kennenlernen in lockerer Atmosphäre, an dem Interessierte und Nachbarn hereinschauen und gern mit uns rund um das Thema Bestattung und Vorsorge ins Gespräch kommen können.“

„Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Karl-Marx-Allee 26!“ Tanja Schneider und ihr Team von Zeitlos Bestattungen sind für Sie da.