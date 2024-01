Herr Bärsch erklärt, was Windräder und Gendersterne gemeinsam haben.

70 Prozent der Thüringer finden das Gendern schlecht, und es gibt deutlich mehr Gegner als Befürworter von Windrädern im Wald. Das kann kein Zufall sein. Windräder und Gendersterne sehen sich ja irgendwie ähnlich. Das Windrad ist der Genderstern im Wald, wiewohl der Genderstern das Windrad im Wort ist. Beide sind vielen Menschen ein Dorn im Auge. Eine Mehrheit hierzulande kann und will einfach nicht mit ansehen, wie sich Windräder über Wipfeln drehen. Noch mehr Leute drehen durch, wenn ein Sternchen zwischen zwei Buchstaben steht. Viel besser als in Wörtern wären Gendersterne in Baumkronen aufgehoben, denn der Baum gehört zu den diversesten aller Lebewesen. Er kann entweder nur männliche Blüten haben oder nur weibliche oder männliche und weibliche oder zwittrige oder gar all das zusammen. Und als wäre das nicht schon zu viel des Guten, ändern manche Bäume ihr Geschlecht im Lauf des Lebens auch noch mehrmals. Da möchte man doch glatt mit dem Windrad dazwischengehen.