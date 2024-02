Ingo Glase über eine Variante des klassischen Sauerbratens. Aus einem unansehnlichen Stück Fleisch wird ein wunderbar zartes Gulasch.

Ich hätte fast Sauerbratengulasch erfunden. Leider nur fast. Ein Fleischer empfahl mir für einen Braten das Rinderzungenstück: „Sieht zwar nicht schön aus, ist aber zart und saftig.“ Und tatsächlich, nach etwa dreistündigem Schmurgeln in Wein, Brühe und Marinade verwandelte sich das durchwachsene Fleisch in einen saftigen Sauerbraten. Allerdings löst sich durch das lange Schmoren alles auf, was das Stück zusammengehalten hat. Statt stolzer Scheiben werden es zerfetzte Stücken. Aber was für welche! Mit der oft zu Unrecht verschmähten Zunge hat das Rinderzungenstück nichts zu tun, es liegt im Nacken zwischen Hals und Hochrippe.

Angesichts des zerfallenen, aber wunderbar saftig-zarten Sauerbratens kam ich also auf die Idee, das Fleisch gleich als Gulasch zubereiten und in größere Würfel zu schneiden. Aus dem Rest entsteht eine kräftige Brühe.