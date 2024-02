Erfurt. Elena Rauch hatte einen überraschenden Abend.

Er ist knapp 1,90 Meter groß, heißt Josh, trinkt nur in Gesellschaft, raucht nicht, trainiert im Fitnessstudio, mag tiefe Gespräche und schaut sich Thriller gern zu zweit an. Bei einem Online-Dating überzeugte er zwei Drittel der beteiligten Frauen. Der Haken an der Sache, man ahnt es: Dieses Prachtexemplar von Mann gibt es gar nicht. Die Frauen chatten mit einer Künstlichen Intelligenz. Der Feldversuch eines Instituts erschuf im Gegenzug auch eine Traumfrau, die von den männlichen Dating-Probanden allerdings recht schnell als Fake entlarvt wurde. Wir sind einfach zu vertrauensselig! Als Frau hätte man sich gern ein anderes Ergebnis gewünscht, aber es klingt plausibel. Josh wurde instruiert, in ganzen und mindestens zwei Sätzen auf Fragen zu antworten. Jede Frau, die schon versuchte, das bedeutungsschwangere Schweigen ihres Mannes zu interpretieren, kann einen solchen Josh nur fabelhaft finden. Die Studie wurden in dieser Woche präsentiert, als man sich ohnehin vor Beziehungsratschlägen kaum retten konnte. Es war Valentinstag. Näheres über Valentin weiß man nicht, belastbare Unterlagen gelten als verschollen. Aber den allgegenwärtigen Geschenkempfehlungen nach, (Blumen, Parfüm, Abendessen) muss er Handelsreisender oder Gastronom gewesen sein. Das ist nur einer der Gründe, weshalb wir in unserer WG beschlossen haben, den Mainstream zu ignorieren. Keine Missverständnisse, keine Enttäuschungen!