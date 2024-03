Henryk Goldberg hat Angst vor seinem Handy.

Also, seufz, ich hab ja jetzt das Alter. Ich meine das, in dem man zur Zielgruppe eindringlicher Warnungen gehört, mit denen die Zeitungen uns Senioren immer wieder sensibilisieren wollen.

Die Blätter und das Netz sind voll von Geschichten über Betrüger und Warnungen vor diesen. Neulich erst, 58.000 Euro hat eine Frau so einer Schweinebacke überwiesen. Also Love Scamming würde bei mir schon deshalb nicht funktionieren, weil ich mir als Rentner neben der Dame keine weitere Frau leisten könnte, außerdem fühle ich mich, wie man so sagt, in trockenen Tüchern.

Aber wenn sie mir am Telefon sagten, Petra, das ist der Hund der jungen Dame und von diesem Jan, Petra also sei von der PETA-Polizei wegen nicht tiergerechten Verhaltens in strenge Erziehungshaft genommen und müsse ohne Strafzahlung nun wohl im übergeordneten Interesse der Artenreinheit mit einer artgerechten Einschläferung rechnen, da könnte ich schon schwach werden und zahlen.

Will sagen, aus Gründen des Selbstschutzes gehe ich selten ans Telefon, wenn mir die Nummer nicht bekannt ist. Es gibt Frauen die das nicht verstehen, meine zum Beispiel. Die schaut immer so ein bisschen irritiert, wenn ich meine ausgeprägte Fähigkeit zur Ignoranz nutze. Zum Zwecke der Demonstration nehme ich etwa jeden 20. unbekannten Anruf in ihrer Gegenwart an. Die Belohnung dafür ist ihre kleinlaute Entschuldigung danach.

Außerdem, es nervt. Es strengt auch manchmal an, hinreichend freundlich zu bleiben. Eine Zeitung aus Frankfurt, dabei hab ich schon eine aus München, aus Erfurt ohnehin. Die günstigste Versicherung ever, der dto. Telefontarif. Und womöglich noch die Frage einer Stadtverwaltung, ob ich sie nicht ein wenig in Öffentlichkeitsarbeit coachen könnte, sie hätten da grad ein Problem.

Ne, das brauch ich alles nicht. Und wenn es wider Erwarten doch etwas Wichtiges oder doch wenigstens nichts Doofes ist, da gibts ja die Box, auf die sie was sprechen könnten. Sie tun es fast nie, alles richtig gemacht. Aber jetzt passiert, womit uns, uns Menschen, seit langem gedroht wird: Die Maschinen übernehmen die Macht. Das Ding klingelt manchmal unaufgefordert andere Leute an. Dann brauch ich einen Moment, um zu realisieren ob ich angerufen werde oder habe und dann ist es manchmal zu spät. Und weil die Leute anders sind als ich, rufen sie dann zurück.

Meine Schwester zum Beispiel oder mein alter Kommilitone Max Hermann. Mit den beiden ein ungeplantes Gespräch zu führen, ist nicht wirklich schlimm, ich rede ja ohnehin mit ihnen, aber es gibt auch andere. Früher wurde manchmal die Kamera aktiviert wenn das Handy in der Hosentasche steckte, das cineastisch etwas kryptische Ergebnis nannten wir Taschenporno und es ließ sich folgenlos aus dem Speicher löschen.

Das Phänomen ist der Netzgemeinschaft bekannt, es gibt Ratschläge, was da zu tun ist. Allerdings, ich sehe nicht recht ein, wieso ich etwas tun soll, damit mein Telefon nichts tut. Es sollte doch reichen, wenn ich nichts tue. Auch eine Schrift, die ich früher einmal las hilft da nicht weiter, sie heißt „Was tun?“.

Zum Glück, hab ich gelesen, erreichen diese Anrufe nur Nummern, die man gespeichert hat. Uff! Könnte ja sein, mein Handy ruft die Erfurter Ausländerbehörde an. Da wüsste ich dann wirklich nicht, was man noch sagen könnte.