Gerlinde Sommer zu einem Thema, das immer wichtiger wird

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sag’ mir nicht, wo du stehst. Aber sag’ mir, woher zu kommst. Dann habe ich es leichter mit der Einordnung in Schubladen. Das sage nicht ich. Das meinen all jene, die gerne Vorurteile pflegen. Merkwürdig ist zugleich, dass viele nach ihrer Herkunft gefragt werden wollen – und die zugleich daraus eine Abwertung ableiten nach dem Motto: Der hat mich nach meiner Herkunft gefragt, der will mich nicht als voll zugehörig einsortieren. So widersprüchlich ist das – und es hilft nicht weiter beim Verständnis füreinander. Woher jemand kommt, ist aus meiner Warte vor allem: spannend und interessant.

g.sommer@tlz.de