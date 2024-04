Erfurt. Ingo Glase über ein altes Kochbuch mit aktuellem Inhalt – nicht nur bei den Rezepten:

Wie brät man ein Schnitzel, wie wird Fisch gedünstet? Wie binde ich eine Soße, was kommt in eine Roulade? Wer zum ersten Mal in der Küche steht, freut sich über jede Hilfe. Falls Mutter oder Vater gerade nicht da sind, sind Basis-Kochbücher die wichtigsten Unterstützer. Sie erklären die Grundlagen des Kochens, Backens, Bratens und Dämpfens, geben Tipps zum Einkaufen und zur Vorratshaltung und verraten praktische Tipps und Tricks.

100 Jahre alt, aber durch die behutsame Überarbeitung immer noch zeitgemäß: das „St. Martiner Kochbuch“. © stv | STV

Während in der DDR mehrere Generationen von angehenden Hobbyköchen und Hausfrauen ihr Können aus dem Standard-Werk „Wir kochen gut“ erlernten, hieß die Kochbibel in Westdeutschland „Das Blaue Kochbuch“. Auch in Österreich gibt es seit 1925 einen Grundlagen-Klassiker: das „St. Martiner Kochbuch“. Mittlerweile ist es in der 34. Auflage erschienen, sowohl die Tipps als auch die rund 760 traditionellen Rezepte wurden in den fast 100 Jahren behutsam an die heutigen Ernährungsgewohnheiten und Geschmacksrichtungen angepasst. Der Schwerpunkt liegt naturgemäß auf der österreichischen Hausmannskost, das macht es für Freunde deftiger Küche besonders interessant. Es wird üppig gekocht und gebraten, gebacken und frittiert – allein die acht vorgestellten Schnitzel machen gehörig Appetit.

Zuvor empfiehlt sich aber das Studium der Kochlehre, das richtige Vorbereiten, Würzen und Abschmecken, Mengenberechnung und Resteverwertung. Am Ende des Buches, wenn das Essen fertig ist, geht es um Servierkunde, also das festliche Decken des Tisches, den Service und das gute Benehmen bei Tisch, das scheint heutzutage von besonderer Bedeutung. Es wäre dabei interessant zu wissen, ob der mahnende Hinweis „während der Mahlzeit nicht telefonieren“ schon in der Erstausgabe von 1925 vermerkt war.

„St. Martiner Kochbuch“. 376 Seiten aus dem für 22,90 Euro.