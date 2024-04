Herr Bärsch erklärt, was sich Kraftfahrer von der Zukunft wünschen.

Die Autofahrer werden immer fauler. Schuld daran sind die Hersteller, die ihre Autos mit immer mehr Assistenzsystemen ausstatten. Diese befreien uns von der Last, geschickt und aufmerksam zu sein. Sie überwachen tote Winkel, helfen, Spur und Abstand zu halten, und manövrieren zielsicher in die Parklücke. Die Autos der Zukunft werden sogar in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren. Kleinwagen gucken dann eingeschnappt, wenn ihnen die der Mittelklasse den Stinkefinger zeigen, während sich die Oberklasse über solch schlechte Manieren empört. Jede neue Raffinesse schürt den Wunsch nach der nächsten. Schon jetzt wollen viele Autofahrer Knöllchen abweisende Scheibenwischer, andere eine automatische Beifahrerstummschaltung. Entscheidungsträger träumen davon, dass ihnen ihr Auto wichtige Entscheidungen abnimmt. Besonders entscheidungsfreudige Autos könnten bald an der Spitze von Autokonzernen stehen. Politisch ambitionierte Modelle treten einfach bei den nächsten Wahlen an.