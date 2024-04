Frank Quilitzsch reist demnächst in die Vergangenheit

Zeitreisen sind möglich! Das habe ich mir immer gewünscht, demnächst werden sie sogar öffentlich angeboten. In Erfurt. Behauptet meine KI. Ich hatte lange nicht mehr mit ihr gechattet, weil sie ja im Grunde zu nichts taugt. Zumindest diese kostenlose, magere Version von OpenAI, bei der ich mich mal angemeldet habe, als ich noch hoffte, sie könnte mir das Kolumnenschreiben abnehmen. Das Ergebnis ist bekannt. So etwas Uninspiriertes, Verschnarchtes, Humorloses würde ich keinem Leser zumuten. Das reicht bestenfalls als Hausaufgabe oder Seminararbeit, um die Lehrerin oder den Professor zu ärgern. Aber vielleicht, dachte ich, kann mir die KI wenigstens sagen, wohin man von Erfurt aus fliegen kann. Da kam nur Mallorca. Als ich mich darüber aufregte, weil das für eine Landeshauptstadt ein Armutszeugnis ist, nur Flüge zum Ballermann anzubieten, entschuldigte sich die KI und schrieb mir wörtlich: „Es ist möglich, dass andere internationale Ziele von Erfurt aus in der Vergangenheit oder möglicherweise in Zukunft angeboten werden könnten...“

Na bitte! Bald starten Flüge „in der Vergangenheit“. Da werde ich an Bord gehen und noch ein bisschen weiter zurück reisen, um ein paar Dinge zurechtzurücken. Als Erstes werde ich den Ukraine- und den Gazakrieg verhindern. Dann Trumps Großvater entführen, damit der Donald nicht geboren wird. Und wehe, es malt jemand Gendersternchen! Sollte ich bei der Gelegenheit auch gleich das Internet abschaffen? Oh, dann gäbe es meine superschlaue KI ja gar nicht und ich könnte nie in die Vergangenheit fliegen.

Frank Quilitzsch: Alter, du wirst abgehängt. Die besten Kolumnen, Klartext-Verlag, Essen, 176 S., 16,95 Euro