Herr Bärsch erklärt, welche Auswirkungen der große Warnstreik am Montag haben wird.

Der Streik der Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag soll nur 24 Stunden dauern, aber mit seinen Auswirkungen wird Deutschland noch tagelang zu kämpfen haben. Auf den Bahnhöfen müssen speziell geschulte Seelsorger bis weit in die nächste Woche hinein verwirrte Fahrgäste betreuen und ihnen erklären, dass der Ausfall ihres Zuges zum Normalbetrieb gehört und keine Folge des Streiks ist. Lokführer werden noch lange von den glücklichen 24 Streikstunden erzählen. Einige von ihnen dürfen erstmals in ihrem Berufsleben einen Zug stehen lassen, ohne dass eine kleine technische Störung vorliegt oder sie auf einen vorbeifahrenden ICE warten mussten. Die Bahn hat vorsorglich angekündigt, am Montag keinen einzigen Fernzug auf die Reise zu schicken. Allerdings sollte niemand erwarten, dass bereits am Dienstag alles rundläuft. Es ist unmöglich, innerhalb weniger Stunden zu ermitteln, welcher Bahnhof wieder bedient werden muss und welcher ohnehin längst vom Fernverkehr abgekoppelt war.