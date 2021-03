Die Zeit heilt alle Stunden

Herr Bärsch erklärt, was in der Nacht zum Sonntag passieren könnte.

An diesem Wochenende bricht die 41. Welle der Sommerzeit über uns herein und wird wieder für Chaos sorgen. In vielen Schlafzimmern wird der Wecker am Montagmorgen eine Stunde zu spät klingeln, weil vergessen wurde, ihn in der Nacht zum Sonntag punkt zwei Uhr auf drei vorzustellen. Das liegt einerseits daran, dass trotz immer wiederkehrender Prozedur große Unsicherheit darüber herrscht, was wann wohin zu stellen ist. Andererseits ist kaum jemand bereit, nachts an der Uhr zu drehen. Das schafft nur die Ministerpräsidentenkonferenz. Sie könnte an diesem Sonntag zwischen zwei und drei Uhr einen wichtigen Beschluss fassen, und schon am nächsten Morgen wüsste niemand mehr, dass es ihn je gab.

(Zum Blog „Herr Bärsch erklärt“)