Herr Bärsch erklärt, wie es nach dem deutschen WM-Aus weitergeht.

Der deutsche Fußball liegt in Trümmern. Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft spielten sich überall apokalyptische Szenen ab. Noch in der Nacht zum Freitag verdunkelte sich der Himmel und bereits am Morgen waren weite Teile des Landes unter einer dichten Schneedecke verschwunden. Vielerorts stürmten wütende Mobs Fußballstadien und -plätze und rissen Torpfosten samt ihren Fundamenten aus dem Boden. An Straßenecken und in Hinterhöfen scharten sich Jugendliche um brennende Mülltonnen, aus ihren Ghettoblastern brüllte Pitt Henrich „Ihr könnt nach Hause fahrn“.

Mutmaßlich mit Fanartikeln beladene Lkw standen auf Autobahnen und Bundesstraßen aus Protest quer. Die Klimagruppe „Letzte Generation“ reklamierte daraufhin für sich die Blockadehoheit über Deutschlands Straßen. Als Ausgleich bot sie Hansi Flick und Oliver Bierhoff mehrere Tuben Sekundenkleber für den Fall an, dass nach einem für nächste Woche geplanten Krisengespräch beim DFB Posten wackeln.