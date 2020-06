Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wir müssen die Schlafforscher wachrütteln

Um kaum eine Berufsgruppe ranken sich so viele Mythen wie um die Schlafforscher. Zwar gibt es Tausende Bücher über den Schlaf. Aber die klugen Köpfe, die dahinterstecken, bekommt man selten zu Gesicht. Das liegt daran, dass Schlafforscher meist dann aktiv sind, wenn ihre Forschungsobjekte schlafen. Jedes Jahr am 21. Juni begehen wir den Tag des Schlafes, an dem zugleich eine der kürzesten Nächte des Jahres stattfindet. Wer an diesem Sonntag ganz früh wach wird, hat die Chance, den für ihn zuständigen Schlafforscher zu sehen, bevor der entwischen kann. Wer seinen Forscher fragt, warum ihm im Traum schreckliche Gestalten erscheinen, wird erfahren, dass er zu oft Horrorfilme schaut. Wer dagegen immer von der gleichen langweiligen Musik träumt, hat einfach nur vergessen, das Radio auszuschalten.

(Zum Blog „Herr Bärsch erklärt“)