Wir werden immer schöner

Corona lässt das Interesse an Schönheitsoperationen sinken. Lediglich Lidkorrekturen haben leicht zugenommen, verriet uns der Landesverband der Plastischen Chirurgen in Hessen und Thüringen. Auch Faltenbehandlungen sind gefragt. Das ist kein Wunder. Man sieht ja vom Gesicht nur Augen und Stirn, während Nase, Mund und Kinn hinter Stoff und Vlies versteckt sind. Nach der Maskenpflicht wird es wieder mehr OPs geben. Dann boomen vor allem Lippenglättungen, denn viele haben sich in Videokonferenzen den Mund fusselig geredet. Solche Eingriffe sind freilich teuer, und nur wenigen Leuten ist es vergönnt, eine goldene Nase in Zahlung geben zu können, die sie sich in der Pandemie verdient haben.

