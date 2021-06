Sommergrüße aus der Diktatur

Martin Debes über das Coronadelta.

Am Wochenende war ich im gut durchgebackenen Dresden, bei einem Freund in der Neustadt. Die Stimmung changierte irgendwo zwischen Fankurve, Hippierevival, Kindergeburtstag, Technofestival und Ballermann. Es gibt ja so viel nachzuholen.

Die Raver hatten, um die Verordnung zu umgehen, ihr Fest im Alaunpark als politische Versammlung angemeldet, was bedeutete, dass sie die Musik alle Stunde für fünf Minuten politischer Lyrik wie „Feiern ist systemrelevant“ unterbrachen, derweil die Polizeibeamten in ihren Einsatzwagen brüteten und sich gewiss fragten, was sie in Coronas Namen hier sollten.

Aber Sinn ist bekanntlich keine bürokratische Kategorie. So wurde also unter Polizeischutz getanzt, derweil der gemeine Kunde bei der Nutzung von Cafés, Bahnhöfen oder Läden eine Maskenakrobatik betreibt, die sich mit Logik nur eingeschränkt erklären lässt.

Auf Gesetz folgt eben Verordnung folgt Auflage folgt Basta. Das ist insbesondere im lieblichen Sachsen so, wo sächsische Kinder, wenn sie denn nicht sächsische Eltern haben, auch mal gerne im halben Dutzend in den Kaukasus abgeschoben werden.

Wir befinden uns in einer merkwürdigen Zwischenzeit, mit noch ein bisschen Bundesnotbremse hier und ein wenig Corona-Landesverordnung dort. Die Pandemie ist zwar noch da, dafür ist nur ein vorsichtiger Blick über die Grenzen oder gar Meere nötig. Aber um sie in Deutschland und selbst im Ex-Dauerhotspot Thüringen zu sehen, muss sogar der Sars-CoV-2-studierte Mensch sehr genau hinschauen. Die Inzidenz, ein Wort, das ich wie die meisten vor eineinhalb Jahren noch gar nicht kannte, nähert sich der Null. Kaum noch Neuinfektionen mehr, nirgends.

Dafür gibt es Neuerscheinungen. Der einstige Thüringer Verfassungsschutzpräsident Helmut Roewer, ein anerkannter Experte für Skandale jedweder Art, hat gerade per Buchveröffentlichung festgestellt, dass Deutschland eine „Corona-Diktatur“ sei. Was man nicht alles in seiner vom Steuerzahler finanzierten Pensionsfreizeit schreibt, um es dann – derlei interessante Möglichkeiten gibt es in der Diktatur komischerweise dann doch – unters Flügelvolk zu bringen.

Es ist sogar eine Diktatur, die den Präsidenten a. D. mitschützt, falls er sich nicht impfen lassen will. Dank Özlem Türec und Uğur Şahin erhalten die meisten von uns ein Vakzin, das offenkundig auch gegen die neue, noch ansteckendere Delta-Virusvariante ziemlich gut schützt. An Zeta, Kappa oder gar Omega wollen wir jetzt mal lieber nicht denken.

Die begründete Hoffnung ist vielmehr, dass im Herbst, wenn die nächste Corona-Welle beginnt, mehr als 70 Prozent der Menschen vollständig immunisiert sind. Dann dürfte es zwar wieder viele, auch schwere Krankheitsfälle geben, aber wahrscheinlich nicht so viele, dass die Krankenhäuser wieder an ihre Grenzen gelangen. Das Virus würde sich langsamer verbreiten. Lockdowns wären nicht nötig.

Doch so oder so: Pauschale Schließungen und Verbote ließen sich dann nicht mehr durchsetzen, jedenfalls nicht derart wie im Frühjahr und im Herbst 2020. Und das ist auch gut so: Jenseits des geschichtsvergessenen Geraunes von einer Diktatur müssen Bund und Länder endlich zeigen, dass sie ein lernendes System sind, mit einer effizienten Verwaltung, flexiblen Lösungen und der Fähigkeit, rasch und praxisorientiert zu reagieren.

Mag sein, dass Deutschland beim Pandemiemanagement im weltweiten Vergleich gar nicht so schlecht dasteht. Es gab kein Totalversagen. Aber es gab kollektive Überforderung, die mit Übergriffigkeit kompensiert wurde. Die Freihändigkeit, mit der Ministerpräsidentenkonferenzen nachts um halb eins in Grundrechte eingriffen, darf sich nicht wiederholen.

Die Alternative zu Lockdowns und Verbote sind: Digitalisierung, Lüftungssysteme, intelligente Testungen und Regelungen, die sich nicht an Inzidenzen, sondern an der Realität orientieren.

Unter anderem.

Dass dies wahrscheinlich inzwischen jeder Verantwortliche weiß, hilft keinem. Es muss gemacht werden. Darum darf dieser Sommer nicht nur für Wahlkämpfe genutzt werden – sondern dafür, einen Plan für den Herbst zu entwickeln. Die 47. Coronaänderungsverordnung wird nicht genügen.