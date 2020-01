Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischenruf: Das Ramelowsche Paradox

In der thüringischen Politik ging es immer mal wieder etwas lebhafter zu als anderswo. Zum Beispiel 1992: Damals wurde Ministerpräsident Josef Duchač durch Bernhard Vogel ersetzt, der zuvor als Regierungschef in Rheinland-Pfalz gescheitert war. Zu jener Zeit, lange her, waren noch alle Beteiligten Mitglieder der CDU.

Immerhin konnte Vogel in Erfurt freier handeln als in Mainz. In Rheinland-Pfalz hatte für ihn dieser Verfassungsgrundsatz gegolten: „Die Regierung bedarf zur Übernahme der Geschäfte der ausdrücklichen Bestätigung des Landtags. Zur Entlassung eines Ministers ist die Zustimmung des Landtags erforderlich.“

In Thüringen hingegen brauchte Vogel keine Rücksicht auf das Parlament zu nehmen. Er konnte sich sein Kabinett selbst zusammenbasteln. Und er durfte die Minister entlassen, wenn sie, wie so einige, durch Affären belastet waren. Auch als 1994 die Verfassung beschlossen war, stand dort kurz und bündig: „Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister.“

Natürlich: Politisch und taktisch ist der Vorsitzende einer Regierung dennoch gebunden: Durch die eigene Partei oder Landtagsfraktion, vor allem aber durch mögliche Koalitionspartner. Eine Landesregierung benötigt nun mal eine Mehrheit im Landtag, wenn sie dort ihre Gesetze durchbringen will.

Deshalb gilt bei Kabinettsbildungen, im Bund wie in den Ländern, die ungeschriebene Regel: Ein Ministerpräsident ernennt klaglos die Minister, die ihm von seinen Koalitionspartnern vorgeschlagen werden. Täte er es nicht, wäre die parlamentarische Mehrheit futsch.

Was aber, wenn es gar keine Mehrheit gibt? Was, wenn ein Ministerpräsident, nennen wir ihn Bodo Ramelow, nur im dritten Wahlgang mit den – wie es im bereits erwähnten Artikel 70 so interpretationsfähig heißt – „meisten Stimmen“ gewählt ist? Was, wenn er danach einer Minderheitsregierung aus seiner Linken mit SPD und Grünen vorsteht?

Natürlich ernennt er, erst einmal, die von den Partnern vorgeschlagenen Ministerinnen und Minister. So viel Vertragstreue sollte schon sein. Doch im Grunde ist er frei. Er muss er sich nicht darum sorgen, dass er die Regierungsmehrheit verliert: Er besitzt ja keine. Vielmehr hat er um die Stimmen der Opposition zu buhlen, die zumeist ausschließlich mit ihm, dem Chef, reden will.

Das thüringische Paradox lautet also: Aus der Ohnmacht einer Minderheitsregierung erwächst eine besondere Machtfülle des Ministerpräsidenten, der laut Verfassungsartikel 76 die „Richtlinien der Regierungspolitik“ bestimmt.

Falls etwa ein rot-rot-grüner Haushaltsentwurf im Landtag aufliefe, könnte Ramelow die Minister von SPD und Grünen entlassen und stattdessen parteieigene, parteilose oder gar christdemokratische einstellen, und danach einen Etat mit der CDU beschließen. Er könnte das Ganze dann Expertenregierung, Projektregierung oder was auch immer nennen.

Formal hindern ließe er sich daran kaum. Tritt ein Ministerpräsident nicht mehr oder minder freiwillig zurück, wie es Duchač in Thüringen oder Vogel in Rheinland-Pfalz taten, vermag er nur mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gestürzt zu werden.

In Artikel 73 heißt es dazu: „Der Landtag kann dem Ministerpräsidenten das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt.“ Die Hürde der Abwahl liegt damit deutlich höher als die Hürde der Wahl. Von mehreren Wahlgängen oder gar den „meisten Stimmen“ ist hier nicht die Rede. Die Verfassung bevorzugt Regierungsstabilität.

Eine mögliche Simbabwe-Kombo aus CDU, SPD, Grüne und FDP stünde also vor dem bekannten Dilemma: Sie benötigte, um Ramelow zu ersetzen, entweder ein paar Stimmen der Linke, deren Wahlerfolg bekanntlich an genau diesem Ramelow hängt – oder Björn Höckes AfD.

Tja.

Natürlich, der Landtag könnte mit zwei Dritteln seiner Mitglieder Neuwahlen beschließen. Dies ginge, gerade so, ohne die Stimmen der Linken. Aber der Regierungschef bliebe auch danach – wie gerade zu besichtigen – unbefristet geschäftsführend im Amt, bis denn ein Nachfolger gewählt ist.

Aus all dem folgt: Bodo Ramelow wäre, falls ihn denn der Landtag wieder erwählt, der mächtigste Ministerpräsident sein, den Thüringen je hatte. Es lässt sich begründet mutmaßen, dass ihm diese Aussicht nicht missfällt.