Zwischenruf: Der Sozialismus in den Farben der BRD

Die FDJ war im halben Dutzend aus dem ehemaligen nichtsozialistischen Währungsgebiet nach Sömmerda gereist, um in blauen Blusen, auf denen, wie einst im Mai, die Sonne aufging, gegen die „Annexionsregierung des westdeutschen Kapitals“ zu demonstrieren. Zugleich wollte sie die Linke bekehren, die in einer Sporthalle beisammensaß, um darüber zu reden, wie sie im Land in der Regierung bleibt – und im Bund hineingelangt.