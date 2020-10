Zwischenruf: Wenn die AfD egal wird

Was macht eigentlich die AfD in Thüringen? In den Umfragen steht sie ungefähr dort, wo sie bei der Landtagswahl vor einem Jahr landete. Zuletzt verbuchte die Landespartei sogar anderthalb Punktsiege vor dem Weimarer Verfassungsgericht. Dazu stellt sie in der drittgrößten Kommune des Landes den Stadtratsvorsitzenden und ist in keine größeren Streitereien verwickelt – was angesichts früherer Konflikte sowie der Kabalen in der Bundespartei und vielen anderen Landesverbänden durchaus eine Leistung ist.

Ansonsten kann die Partei im Land entspannt dabei zuschauen, wie sich die rot-rot-grüne Minderheitskoalition zerreibt, derweil sich die CDU in einer verkappten Tolerierung verklemmt und die FDP dem außerparlamentarischen Abgrund entgegen taumelt.

Und dennoch: Irgendwie ist auch in Thüringen aus der AfD die Luft raus. Das machtpolitische Patt in der Bundespartei führt erkennbar zu Lähmungserscheinungen im Land. Dazu ist das Migrationsthema, zumindest vorerst, wegen der stark gesunkenen Einreisezahlen in den Hintergrund getreten. Und selbst die Corona-Krise wirkt trotz aller entsprechenden Bemühungen nicht als Angst-Generator. Im Gegenteil: Für jeden, der auch nur ein bisschen die Tatsachen betrachten will, entlarvt die zweite Infektionswelle Björn Höckes Corona-ist-vorbei- und Diktatur-Gerede endgültig als Demagogie.

Hinzu kommt, dass die meisten sich daran gewöhnt haben, dass es die AfD gibt, die Wähler, die Politik, die Medien. Ja, Gewöhnung ist gefährlich, weil sie der Normalisierung den Weg bereitet. Aber sie bedeutet auch, dass das Provokations- und Mobilisierungspotenzial der Partei sinkt. Und sie führt dazu, dass alle Beteiligten inzwischen sehr genau wissen, womit sie es zu tun haben – also im Fall von Thüringen mit einem Landesverband, der nahezu vollständig aus dem angeblich aufgelösten, stramm rechtsäußeren „Flügel“ besteht.

Die Ironie dabei: Ausgerechnet Höckes größter taktischer Sieg, die Abwahl des einzigen linken Ministerpräsidenten der Republik, wirkte im Ergebnis kontraproduktiv. Seit dem 5. Februar 2020, darauf wies sogar Jürgen Habermas hin, ist für CDU und FDP die Grenzlinie neu und deutlich gezogen.

Die Vehemenz, mit der diese Linie Beachtung findet, nimmt zwar mit der Entfernung von den Parteizentralen ab. Trotzdem ändert kein gemeinsamer Antrag in einem Stadtrat etwas daran, dass die AfD im Bundestag und den Landesparlamenten außen vor ist.

Darüber hinaus hat sich auch die AfD selbst an ihre Existenz gewöhnt. Sie wird älter, etablierter, satter. Die meisten Funktionäre habe sich längst in dem System eingerichtet, das sie so schlimm und verrottet finden. Nicht umsonst warnt Höcke seit Jahren davor, dass die AfD, die er als Widerstandsbewegung an der Spitze einer konservativ-völkischen Revolution sieht, bequem werden könnte.

Existenziell ist dies natürlich alles nicht für die Partei. Die AfD wurde, auch an dieser Stelle, in ihrem siebenjährigen Dasein so oft totgesagt wie die FDP in ihrer gut 70-jährigen Geschichte. Stattdessen liegt sie in den Thüringer Umfragen nicht nur stabil über 20 Prozent. Sie besitzt auch einen besonders großen Anteil von Anhängern, der sie völlig unabhängig davon wählt, was sie gerade so tut.

Nach einer Erhebung des Insa-Instituts liegt dieser Trump-artige Sockel der Was-immer-auch-passieren-mag-Wähler der AfD bei 16 Prozent. Darum darf die Landespartei übrigens auch gelassen bleiben, falls sie der Verfassungsschutz vom Verdachtsfall zum Beobachtungsfall hochstuft und ihr damit auch offiziell das Label „rechtsextremistisch“ verpasste.

Auf der anderen Seite fehlt der AfD jedwede Machtperspektive. Nicht nur, dass nach dem 5. Februar jede Zusammenarbeit mit CDU und FDP ausgeschlossen ist: Als einzige Partei hat die hiesige AfD ihre Möglichkeiten nahezu ausmobilisiert. 26 Prozent der Thüringer sagen, dass sie sich theoretisch vorstellen könnten, die Partei zu wählen. Das klingt viel, aber es sind nur wenige Prozentpunkte mehr als ihre Wahlergebnisse. Bei der Konkurrenz liegt das jeweilige Potenzial ausnahmslos deutlich höher über den Wahlresultaten.

Was also macht die AfD in Thüringen? Vielleicht, dies sei mit aller nötigen Vorsicht formuliert – vielleicht wird dies zunehmend egal.