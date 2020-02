Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunstpause: Hermann, der Nomade

Kennen Sie das? Sie betreten Ihren Supermarkt, fahren mit dem Einkaufswagen die Regalreihen ab und finden plötzlich die sauren Gurken nicht mehr. Dort, wo die Gurkengläser standen, liegen jetzt die Spaghetti. Sie rollen weiter und stellen fest, dass sich im Nudelregal Cornflakes-Packungen stapeln, während sich beim Müsli Holzkohle und Kaminanzünder breit machen. Die Backwarenabteilung ist fünfzig Meter weiter gewandert, die Kaffee- und Strumpfabteilung befindet sich nun um die Ecke, während das Katzenfutter… Verflucht, wo ist das Katzenfutter?

Nein, Sie sind nicht verwirrt. Auch die Kaufhalle ist noch dieselbe, nur die Ordnung ist eine andere.

Dieses Versteckspiel haben sich superschlaue Marktbetreiber ausgedacht, um unsere Gewohnheiten zu durchkreuzen und das Augenmerk auf andere Produkte zu lenken. Man verspricht sich davon höheren Umsatz. Bei mir funktioniert das nicht. Erstens ärgere ich mich, dass der Einkauf unnötig länger dauert. Zweitens vergesse ich die Gurken, da ich nach dem Katzenfutter suchen muss. Ergo: Ich kaufe weniger als sonst.

Warum ich das erzähle? Weil ich finde, dass eine gewisse Grundordnung nötig ist, beim Einkauf und auch zu Hause.

Ich sage nur Hermann. Unser Akku-Sauger, Sie erinnern sich. Seit Hermann im Haus ist, befindet er sich auf Wanderschaft. Erst stand er im Kinderzimmer, direkt neben der Steckdose. Doch in den Semesterferien kam T. und verbannte ihn an den Tischenzwisch im Treppenhaus. Die Untermieterin musste sich an ihm vorbeizwängen, weshalb ich ihn lieber mit ins Schlafzimmer nahm. Eine Nacht verharrte er friedlich an unserem Bettende, doch als K. erwachte, rief sie: „Bei aller Liebe, das geht zu weit. Bitte, schaff den Staubsauger raus!“

Was soll ich sagen? Alle lieben Hermann, doch keiner will ihn haben. Auch E. nicht, obwohl sie ihn gern benutzt, um ihre Dachkammer zu saugen. Seit der Akku-Sauger im Haus ist, führt er ein Nomaden-Dasein. Heute hier, morgen dort. Um ihn davon zu erlösen, habe ich ihn in mein Arbeitszimmer geholt. Während ich diese Zeilen schreibe, steht Hermann zufrieden hinter mir und saugt Strom.