Im Dunkel kein Licht

Elena Rauch muss Strom sparen

Wenn Sie heute Abend plötzlich im Dunkeln sitzen, liegt das wahrscheinlich an der „Earth Hour“. Die Aktion ruft auf, für eine halbe Stunde das Licht auszuschalten, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. An mir liegt es nicht, ich erlebe praktisch jeden Tag meine „Earth Hour“. Kaum dass ich am Abend das heimelige Wohnzimmer betrete, ernte ich den ersten strengen Blick. Ja, klar, das Licht im Flur. Wenn ich die Räume wechsle, erhebt er sich seufzend und spricht einen seiner Lieblingssätze: „Ich mach mal das Licht hinter dir aus.“

Manchmal ist er schneller als ich, dann renne ich im Dunkel gegen eine Wand und taste nach dem Lichtschalter. Er meint das nicht böse, er sorgt sich um das Weltklima. Um dabei den Überblick zu behalten, hat er sich extra eine Fernbedienung angeschafft und diverse Geräte damit vernetzt. Wenn ich mal allein bin und die Lampe am Esstisch anknipsen will, führt das regelmäßig dazu, dass erst einmal der PC anspringt, die Schreibtischlampe brennt oder der Fernseher ausgeht. Ich kann mir einfach nicht merken, welcher Knopf zu welchem Gerät gehört. Manchmal ist mein Handy schon am Morgen still, obwohl es die ganze Nacht an der Steckdose hing. Denn selbstverständlich sind bei uns die Verteilerdosen mit einem Schalter versehen, da muss man gut aufpassen.

Dabei weisen Studien eindeutig darauf hin, dass Männer die größeren Stromfresser sind. Schon allein deshalb, weil sie länger auf Tablet und I-Phone schauen. Und im Bad sparen Frauen rund 76 Euro im Jahr Energiekosten, weil sie unter der Dusche weniger Zeit verbringen als Männer. Nur beim Föhnen liegen wir vorn, laut einer Umfrage lässt jede vierte Frau ihren Föhn täglich zehn bis 20 Minuten laufen. Das ist klimatechnisch nicht in Ordnung, aber was sollen wir machen.

Nächstens werden auf seiner Fernbedienung Kapazitäten frei. Der Adventsstern ist auch angeschlossen, aber jetzt steht Ostern vor der Tür, es wird Zeit. Ich wette, wenn er das hier liest, wird er den frei gewordenen Knopf mit meinem Föhn verbinden. Dann bin ich geliefert. Wir müssen alle Opfer bringen.