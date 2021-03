Problemzonen: Der Zopf bleibt dran

Elena Rauch hängt in der Warteschleife.

Es wird Zeit, dass die Friseure wieder öffnen, bemerkte meine Mutter und warf einen vielsagenden Blick auf das, was mal eine Frisur war und zu einer Art Notzopf wurde. Mütter können manchmal gnadenlos sein.

Inzwischen sind die Salons geöffnet, ich hänge immer noch in der Warteschleife. Als ich in den ersten Märztagen anrief, war ständig besetzt. Ich beschloss, kein Friseurdrängler zu sein und geduldig zu warten. Dann teilte mir die Friseurin meines Vertrauens mitfühlend mit, dass die Termine für die nächsten Tage vergeben sind.

So etwas habe er sich schon gedacht, bemerkte mein Mitbewohner. Er wollte nur nichts sagen … So ein Mann hat es ja einfach.

Er spaziert in den Salon, ruft dynamisch „Drei Millimeter!“ in den Raum und ist nach zehn Minuten wieder draußen.

Unsereiner versinkt für Stunden im Friseurstuhl und schwitzt unter der Wärmehaube, mit Aluminium­streifen auf dem Kopf, als wollte sie extraterrestrische Signale empfangen, während darunter die Chemie ganze Arbeit leisten muss. So etwas dauert. Solange bleibt der Notzopf dran; bis die Wartelisten abgearbeitet sind, bin ich nicht die Einzige.

Der Notzopf ist ein Gewächs der Pandemie, schon im ersten Lockdown gab es vermehrt Sichtungen. Er markiert gewissermaßen das letzte Stadium im vergeblichen Kampf um den Frisurerhalt. Man erkennt ihn an seiner Unvollkommenheit und dem Hang zur Selbstauflösung. Denn das, was er zusammenhält, war nie dazu bestimmt, ein Zopf zu werden. Für seine Trägerinnen und Träger mag das traurig sein, aber die Profis warnen vor Eigeninitiative. Durchhalten, nicht selbst eingreifen, im Zweifel Mütze tragen, oder eben Zopf, barmte die Innung nach der ersten Öffnungswoche.

Kein Wunder. Schief geschnittene Ansätze, Schneisen im Pony und am Hinterkopf, Strähnchenfrisuren, die aussehen wie ein Leopardenfell, langjährige Kunden, die erst auf den vierten Blick zu erkennen sind: So manche Friseurin muss in diesen Tagen Dramatisches verkraften.

Der Notzopf ist ein Akt des Mitgefühls und der Solidarität.