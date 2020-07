Elena Rauch will mehr Klangarchäologie.

Problemzonen: Die Botschaft von Lascaux

Wenn Männern die Ausreden ausgehen, fällt ihnen als letzter Trumpf gern ihr evolutionsbiologisches Erbe ein. Sie sehen die Unordnung direkt vor sich nicht, weil sie schon in der Steinzeit darauf trainiert wurden, den Horizont nach Gefahren abzusuchen, während sie die Horde zum nächsten Rastplatz führten. Ein klarer Fall von selektiver Wahrnehmung. Sie schweigen, weil sich das schon beim Anpirschen an Wollmammuts im Pleistozän bewährt hat. Sogar bei Seitensprüngen ziehen einige die Evolutionskarte: Es ist nicht, wonach es aussieht, das Erbe meiner Ahnen zwingt mich, meine Gene weit zu streuen. Ich hasse es, aber was soll ich machen.

Aber jetzt lief im Fernsehen eine Dokumentation über archäologische Entdeckungen, die prähistorische Rollenbilder über den Haufen werfen. Ein Kriegergrab mit Schwertern, Pfeil und Bogen in Schweden kann nur einem Mann gehören? Fehlanzeige. DNA-Untersuchungen der Knochenreste weisen eindeutig auf eine Wikingerin. Die berühmten Tierbilder in der Höhle von Lascaux können nur Männer gemalt haben, weil sie die Fauna auf der Jagd am besten studieren konnten? Von wegen. Einen beachtlichen Teil der Handabdrücke konnten Biologen Frauen zuordnen.

Wenn wir im Gegenzug einen Blick auf Ötzi werfen, entdecken wir interessante Details. Beinlinge aus Ziegenfell, die an heutige Leggins erinnern. Eine aus verschiedenen Fellen gestreifte Jacke, was für ein ausgeprägtes Modebewusstsein spricht. Das Beste ist seine Handtasche. Nicht nur, dass er eine mitschleppte. Im Inneren fanden sich unter anderem: eine Nadel, zwei Birkenporlinge, die wohl als prähistorisches Notfallmedikament dienten, Bruchstücke von Dingen mit unklarem Zweck. Jeder Frau wird dieses Muster bekannt vorkommen.

Aber das sind nur Indizien. Was fehlt, ist der Beweis. Im Berliner Haus der Kulturen haben sie jetzt den Klang archäologischer Stätten nachempfunden. Sie hätten sicher auch viel zu erzählen, wenn man sie dazu bringt. Wir brauchen mehr Klangarchäologie. Wenn die Höhlenwände von Lascaux erst einmal auspacken, ist das Patriarchat geliefert.