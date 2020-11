Problemzonen: Maske mit Eigenleben

Als im Frühjahr weit und breit keine Maske aufzutreiben war, schritt meine Tochter zur Selbsthilfe und verarbeitete einen größeren Restposten Baumwollstoff. Die ganze Familie trug uniform das Modell in Marineblau mit Stäbchenmuster, das an den Rändern zum Ausfransen tendierte. Aber egal, Hauptsache man hatte etwas, das man sich vor Mund und Nase spannen konnte. Im Sommer hatte sich die Lage auf dem Masken-Markt entspannt, Hersteller und Handel hatten reagiert. Für meinen Mitbewohner erstand ich damals mehrere Exemplare in existenzialistischem Schwarz, ich selber begann, die Maskenfarbe auf mein Outfit abzustimmen.

Wenn schon mit Gesichtsbedeckung, dann sollte sie wenigstens Stilgefühl demonstrieren. Inzwischen kommen Masken in allen Designs vor. Wenn ich wollte, könnte ich jederzeit eine Maske mit Pailletten bekommen oder in Leoparden-Look, aber ich kaufe mittlerweile lieber einen Schwung langweiliger Einmalmasken in der Apotheke. Was mich betrifft, ist die kurze Blüte des sog. MNS als Träger individueller Stilbotschaften vorbei. Manche Stoffmasken laufen beim Waschen ein, dann klappen die Gummischlaufen die Ohren unvorteilhaft nach vorn.

Vor allem aber habe ich die irritierende Beobachtung gemacht, dass Masken zum Verschwinden neigen. Ob sie in der Waschmaschine den rätselhaften Weg der Socken nehmen, ist mir noch unklar. Auch die Handtasche hat sich als veritables Bermudadreieck erwiesen. Gefühlt müssten sich dort fünf bis sieben Stück angesammelt haben, aber sobald ich eine brauche, ist keine da. Ich habe versucht, eine Notmaske an den Autospiegel zu hängen, offensichtlich gibt es damit gute Erfahrungen. Bei mir funktionierte das genau zwei Tage, dann war auch sie weg. Sie führen ein geheimes Leben, ähnlich wie Handschuhe und Schlüssel. Sie verschwinden und tauchen irgendwann wieder auf, man muss nur Geduld haben. Kürzlich holte ich meinen Wintermantel aus dem Schrank und zog eine ausgefranste marineblaue Maske der ersten Generation aus der Tasche. Ich verspürte fast so etwas wie Rührung.