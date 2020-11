Problemzonen: Unruhiger Wohnen

Was ich vorhabe, wollte er wissen. Wieso?, fragte ich zurück. Ich hätte, behauptete er, wieder diesen Blick … Er machte sich Sorgen, aus guten Gründen. Er finde, das Wohnzimmer sei optimal eingerichtet, beeilt er sich in solchen Momenten schnell zu versichern. Also er wüsste wirklich nicht, was man da noch …. und so weiter. Im Fußball nennt man das wohl eine offensiv-antizipierende Abwehrtechnik. Aber sie wird ihm nichts nutzen.

Das Verhängnisvolle am Homeoffice ist, dass es den Blick auf das Home schärft. Man schreitet prokrastinierend durch das Wohnzimmer und entdeckt immer neue Schwachstellen. Das Lichtkonzept neben dem Esstisch ist suboptimal. Das Schränkchen links würde viel besser rechts stehen, aber dafür müsste man das Büfett aus der Sichtachse nehmen und den Spiegel umhängen, und die Couchkissen wollte man doch schon im erste Lockdown auswechseln.

So grübelt man und schmiedet Pläne für den nächsten Samstag, jedenfalls sofern man eine Frau ist. Die Folgen kann man dann an den Wochenenden beobachten, wenn Frauen mit entschlossenen Schritten durch Einrichtungsmärkte eilen, ihre verunsicherten und desorientierten Männer im Schlepptau.

Wenn ein Mann Dinge vor sich herschiebt, setzt er sich mit dem iPhone auf die Couch. Und die soll, ginge es nach ihm, in den nächsten 20 Jahre genau so stehen bleiben. Ich würde eher 20 Jahre lang dasselbe Auto fahren. Das perfekte Männerzimmer besteht aus einem großen Tisch zum Vollstellen und Vollkrümeln und einer Couch nebst Stromanschluss mit möglichst vielen Steckdosen, damit die Akkus der elektronische Grundausstattung jederzeit aufgeladen sind. Ein Mann erkennt durch drei geschlossene Türen hindurch, wenn im Bad das Licht brennt. Aber ich wette, er würde erst nach einer Woche merken, wenn ich den Flur goldfarben anstreichen würde. Männer wohnen und wollen einfach nur sitzen. Frauen wollen schöner wohnen.

In dieser Woche meldete ein großes Möbelhaus gestiegene Umsatzzahlen trotz anhaltender Corona-Krise. Es sind sehr viele Frauen im Homeoffice.