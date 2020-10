Topfgucker: Am Tisch mit Grace Kelly

Coco Chanel servierte Hähnchen mit Spargel und Artischocken, Grace Kelly eine schneeweiße Hochzeitstorte. Napoleon wollte das Lamm sicher blutig, Audrey Hepburn zum Nachtisch Apfel mit Zimt und Streuseln, und nachdem John F. Kennedy „Isch bön ain Börliner“ gesagt hatte, gab es Lachs, Rinderfilet und ein Orangendessert.

Ob Präsident oder Schauspielerin, Nobelpreisträger oder Betrüger – alle müssen mal essen: feinstes Fleisch, edlen Fisch, bestes Gemüse. Und immer mit Stil. 20 legendäre Dinner stellt der gleichnamige Kochbildband vor, verrät neben Rezepten auch Anekdoten und kleine Geheimnisse (etwa die Soße in einer halbierten Artischocke servieren). Ob Märchenhochzeit in Monaco, Maskenball bei den Rothschilds oder Weihnachten bei Thomas Mann – amüsante Geschichten aus der Welt der Reichen und Schönen machen Appetit. Die Einstufung der Rezepte erleichtert den Einstieg in die Küche der Hautevolee.

Der sollte mit den berühmten Erdbeeren des noch berühmteren Hochstaplers Michael Romanoff bestens gelingen: Die Zesten einer Orange blanchieren, dann mit Zucker und Orangensaft zu Sirup kochen. Erdbeeren mit Orangenlikör und dem Sirup samt Zesten begießen und eine halbe Stunde marinieren. Erdbeeren samt Marinade in Gläsern verteilen und mit Sahne servieren.

Auch für die Männer der Mond-Mission „Apollo 11“ gab es 1969 ein rauschendes Fest mit 1400 Gästen, das größte Staatsbankett in der Geschichte des Weißen Hauses: Lachs mit Flusskrebsen, Rinderfilet mit Trüffeln und ein Dessert mit Eis und Brombeeren. Am nächsten Tag, beim Wiegen, soll der Satz gefallen sein: „Houston, wir haben ein Problem.“

„Legendäre Dinner“, Prestel Verlag, 224 Seiten, 36 Euro