Topfgucker: Das Bilderkochbuch

Haferflocken binden schlechtes Cholesterin und schützen dadurch vor Gefäßerkrankungen und Herzinfarkten. Der blaue Farbstoff aus Heidelbeeren steigert das Denkvermögen. Kurkuma kurbelt die Verdauung an. Obwohl Walnüsse zu 60 Prozent aus Fett bestehen, verringert der tägliche Verzehr das Risiko für Übergewicht. Zudem regen sie die Arbeit im Gehirn an. Olivenöl hält die Gefäße geschmeidig.

Um das zu lernen, muss man nicht Medizin studieren, kochen reicht auch: Das neue Bilderkochbuch aus dem Gesundheitsverlag Trias stellt „Die einfachste Gesundküche aller Zeiten“ (12,99 Euro) vor. Gleichermaßen unterhaltsam wie interessant – und Appetit macht es auch, was gerade bei den angesagten Trends nicht selbstverständlich ist. Der kleine Hunger stellt sich nicht erst beim Kochen ein, sondern schon beim Lesen. Der Clou sind die bebilderten Rezepte: Die Zutaten werden mit Mengenangabe gezeigt und ergeben Schritt für Schritt das fertige Gericht. Eine nette Idee, zumal jedes der vorgestellten 50 Rezepte höchstens sechs Zutaten benötigt und in wenigen Minuten fertig ist. So schnell war gesund noch nie.

In 20 Minuten ist beispielsweise der scharfe Rindfleisch-Wok zubereitet (auch in der gewöhnlichen Pfanne), aus grünen Bohnen, Filet, Chili, Zwiebeln, getrockneten Tomaten und Sojasauce. Fünf Zutaten reichen für den Lachs mit Gurke: natürlich Lachs und Gurke sowie Radieschen, Frühlingszwiebeln und Meerrettich. Lachs würzen und im Ofen eine knappe Viertelstunde bei 200 Grad backen (lieber zu kurz als zu trocken), Gemüse würfeln und mit Meerrettich und Olivenöl vermengen, würzen und abschmecken und zum Lachs servieren. An schönen Sommerabenden passt dazu ein kühler Weißwein wunderbar. In Maßen soll ja sogar Wein gesund sein, hört man wohl beim Medizinstudium.