Topfgucker: Spanischer Sommer

Der Sommer spielt sich ja in diesem Jahr eher auf Balkonien und in Terrassenhausen ab, aber das ist ja an sich nichts Schlimmes. Gegen das Fernweh gibt es genügend Kochbücher, die den Appetit auf fremde Länder wenigstens kulinarisch stillen. So lohnt sich etwa eine Entdeckungsreise nach „Katalonien“ – 95 Rezepte aus der Kultküche Spaniens versammelt das gleichnamige Kochbuch aus dem Christian Verlag und mit 29,99 Euro ist es günstiger als jeder Billigflieger, gerechnet auf die vier Personen, die pro Rezept satt und glücklich werden.

So darf es statt der Arme-Leute-Kartoffeln (Patates de Pobre) aus Kartoffelscheiben, grünem Paprika, Zwiebeln und Knoblauch (klein geschnitten und in Olivenöl gebraten) auch mal der Reiche-Leute-Reis (Arròs Parellada) sein: ein deftiger Eintopf aus Reis, Safran, Schweinelende, Würstchen, Hähnchenfleisch, Fischfilet, Garnelen, Artischockenherzen, Miesmuscheln, Weißwein und grünen Bohnen. Klingt nach Paella, kommt dem Einheimischen aber spanisch vor.

Eine tolle Kombination der ländlichen mit der großstädtischen Küche Kataloniens sind die Beluga-Linsen mit grünem Salat und kurz angebratener Gänsestopfleber, die man durch andere Leber (aus Tierschutz- und Kostengründen sehr empfehlenswert) oder gar Thunfisch aus der Dose ersetzen kann. Die Linsen noch gerade so bissfest kochen, dann mit einem Dressing aus Knoblauch, Senf, Zitronensaft, Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer vermischen. Dann Fenchel, Karotte, rote Zwiebel und Stangensellerie fein würfeln und unterheben, ebenso Kerbel oder glatte Petersilie und Schnittlauch. Dazu fein gebratene Leber und frischer, grüner Salat und ein guter Rotwein, besser kann es in Spanien auch nicht schmecken.

Irgendwann kann man das ja mal überprüfen…