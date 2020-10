Topfgucker: Vera macht Mittag

Für Überraschungen war Vera Int-Veen schon immer gut, sei es in ihrer Talkshow oder der Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“. Zwar hat sie nun das Mikrofon gegen den Kochlöffel eingetauscht, aber Überraschungen liefert die Moderatorin immer noch ab. Denn statt „Vera am Mittag“ heißt es nun „Vera macht Mittag“ – und während sie früher den Gästen kleine Geheimnisse entlockte, verrät sie nun selbst ihre Lieblingsrezepte. Und die sind so vielfältig wie früher ihre Gäste waren – bodenständig, exotisch, ausgeflippt, verblüffend, originell, klassisch – alles, nur nicht langweilig.

Über 100 Ideen für den kleinen und großen Hunger sind neben vielen persönlichen Geschichten in dem Kochbuch enthalten. Manche Rezepte wirken auf den ersten Blick eher schlicht – muss man tatsächlich erklären, wie man Bratklops oder Salzkartoffeln zubereitet? Aber wer zehn Jahre lang eine Talkshow moderierte, weiß vermutlich, dass man es muss. Bei anderen Rezepten entdeckt man den Pfiff erst beim genauen Hinschauen. Wer das Kotelett überblättert, dem entgeht, dass es vor dem Braten in einer Marinade aus Honig, Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer sowie Paprikapulver einen raffinierten Geschmack bekommt. Die Möhren zum Schweinebraten werden mit Zucker und Zimt karamellisiert, die Croutons zum Maronnensüppchen mit Chiliflocken und Zimt aromatisiert.

Zur auch in Thüringen beliebten Rinderroulade serviert Vera Brezenknödel: altbackene Laugenbrezel in kleine Stücke schneiden und in lauwarmer Milch quellen lassen. Gehackte Petersilie und ein bis zwei Eier untermengen, mit Pfeffer, Salz und Muskat würzen, Knödel formen und in kurz aufgekochtem Wasser ziehen lassen. Damit könnte sie glatt im Fernsehen auftreten.

„Vera macht Mittag“ aus dem frech Verlag Stuttgart, 240 Seiten für 29 Euro.