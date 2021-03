Wanderung mit Suppe

Obwohl der Frühling laut Kalender erst in wenigen Tagen beginnt, gab es ja schon die ersten warmen Tage. Die Sonne lockte nach draußen, der Grill half ihr beim Wärmen und das emsige Treiben in Gärten, auf Terrassen und Balkonen begann.

Doch damit ist für die nächsten Tage wohl erstmal Schluss, der Blick auf den Wetterbericht verheißt nichts Gutes, Wolken, Schneeflocke und Regenschauer wechseln sich täglich ab. Und auch die Minuszeichen vor den Temperaturen kommen wieder zurück, wenn auch nur nachts.

Das hat auch Auswirkungen auf den Speiseplan: Wärmende Eintöpfe statt frischer Salate, Braten statt Brätel und heißer Glüh- statt erfrischender Weißwein.

Die passende Rezepte für die hoffentlich letzten kalten Wochen des ersten Halbjahres hat Fernseh- und Draußen-Koch Markus Sämmer in „Winter-Cooking“ zusammengestellt: stärkende Frühstücksideen, Thermoskannengerichte und Jackentaschensnacks sind ebenso dabei wie wärmende Abendessen nach kalten Tagen, garniert mit wunderschönen Winterfotos aus der Heimat der Knödel und Brezeln, serviert mit praktischen Wander-, Pisten- und Lawinen-Tipps, man kann ja nie wissen.

Suppe statt Tee in der Thermosflasche finde ich eine schöne Idee, auch für längere Wanderungen, etwa die Karotten-Ingwer-Suppe mit Honig: Zwiebeln, Karotten und Knoblauch kleinschneiden, anschwitzen, Curry und Honig einrühren, mit Brühe ablöschen und gar köcheln lassen, pürieren, eine Dose Kokosmilch einrühren und abschmecken. Am Abend gibt es dann Hüttenpfanne oder Schweinebraten in Dunkelbiersoße, Spinatspätzle mit Röstzwiebeln und Zwetschgen-Marzipan-Knödel. Hoffentlich bleibt es noch kalt.

„Winter-Cooking“ von Markus Sämmer, DK-Verlag. 271 Seiten für 34 Euro.