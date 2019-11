Jena. Eine große Rauchsäule ist von Weitem zu sehen: In Jena-Löbstedt hat es in einem Carport gebrannt.

Carport in Jena-Löbstedt brennt - Feuerwehr muss ausrücken

Die Jenaer Feuerwehr ist am Freitag gegen 10.40 Uhr zum Brand in einem Carport in Jena-Löbstedt ausgerückt. Neben der Berufsfeuerwehr ist auch die Freiwillige Feuerwehr Jena-Zwätzen im Einsatz. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Nach ersten Erkenntnissen ist auch ein Fahrzeug betroffen.

Mehr Details in Kürze.

