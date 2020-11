Der Donnerstag ist Markttag in Hildburghausen. Theoretisch. Doch praktisch ist auf dem Platz vor dem mittelalterlichen Rathaus fast niemand zu sehen. Ein paar Stände sind aufgebaut, Obst, Kleidung, das Übliche also. Aber dazwischen verlieren sich nur drei, vier Menschen, die mit einigem guten Willen als potenzielle Kunden betrachtet werden könnten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Eine Verkäuferin, blond, stark geschminkt, maskiert, räumt ihre Kisten mit Beincremes und Pferdesalbe von einem großen Tisch in einen schwarzen Kombi. Ihren Namen will sie nicht nennen, aber auf die Nachfrage, wie das Geschäft gerade laufe, ruft sie laut: „Beschissen!“

Einmal die Woche, erzählt sie, fahre sie aus Coburg herüber, der Umsatz habe immer gestimmt. Aber jetzt? „Die Älteren, die immer bei mir einkaufen, bleiben zu Hause“, sagt sie. „Sie haben Angst.“

Zu allen Überfluss ist es eiskalt. Grauer, dichter Nebel hängt über den Häusern. Von der Herbstsonne, die anderswo im Land scheint, ist in Hildburghausen nichts zu sehen.

Hunderte protestieren gegen den Lockdown

Aber irgendwie passt das zu der Situation in der die Stadt im Südwesten des Landes. Sie liegt nicht nur in dem Gebiet Deutschlands mit den meisten Neuinfektionen pro Einwohner und den strengsten Einschränkungen. Seit dem Abend davor ist sie auch der Ort, an dem sich trotzdem 400 bis 500 Menschen versammelt hatten, mit Kindern, aber ohne Maske, um gegen den sogenannten Lockdown zu protestieren.

Was ist da nur los im kleinen, hübsch sanierten Hildburghausen mit seinen knapp 12.000 Einwohnern, das von dem ebenso übersichtlichen Landkreis mit weiteren gut 50.000 Menschen umgeben ist? Die Corona-Inzidenz, also die Zahl der positiven Tests auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche, lag hier am Donnerstagmorgen bei gut 602. Tendenz: stark steigend.

Höchster Wert in Deutschland: Kreis Hildburghausen wird beim RKI pink gefärbt

Schulen und Kindergärten sind geschlossen, Spielplätze gesperrt

Keiner weiß warum. Sind es die Pendler nach Bayern? Oder ist es, wie selbst einige Einheimische vermuten, eine allgemeine Unlust, sich an die Regeln zu halten? Seltsam ist nur, dass in der direkten Nachbarschaft, in Suhl und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, die Werte nur bei 65,2 und 131,3 liegen.

Aber Kreisgrenze ist Kreisgrenze, und Corona-Regeln sind Corona-Regeln. Seit Mittwoch gilt in Hildburghausen und Umgebung eine Art Ausgehverbot. Die Menschen dürfen nur mit „triftigem Grund“ Haus oder Grundstück verlassen, zum Arbeiten, zum Einkaufen, für Arztbesuche. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, sogar die Spielplätze wurden abgesperrt.

Dagegen gingen nun am Mittwochabend die Menschen auf die Straße, unangemeldet, als „Spaziergang“. Während die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten um die neuesten Präventionsmaßnahmen gegen die Pandemie rang, riefen sie „Friede, Freiheit, Demokratie“ und sangen. „Oh, wie ist das schön“. Das war wohl eher sarkastisch gemeint.

Polizisten warten zwei Stunden, bis sie eingreifen

Und sie beschimpften Polizisten und Angestellte des Ordnungsamtes. Trotzdem warteten die etwa 60 Beamten fast zwei Stunden ab, bis sie eingriffen, auch mit Pfefferspray.

Tags darauf ist die Innenstadt verwaist. Daniel Gwiazdowski ist in der Nähe vom Markt mit seinen beiden Töchtern unterwegs, einkaufen, der Sohn ist daheim. „Es ist schon schwierig“, sagt er, „die Kinder dürfen nicht in die Notbetreuung.“ Er arbeite in der Elektronikbranche, seine Frau sei Verkäuferin. „Aber wir kriegen das irgendwie hin“, sagt er dann. Er jedenfalls verstehe den Protest nicht. „Ist doch Corona!“

So sieht es auch Tilo Kummer. Lange Jahre war er Linke-Abgeordneter im Landtag, seit März, seit Beginn der Pandemie, ist er der Bürgermeister von Hildburghausen.

Kummer steht vor dem Landratsamt, einem riesigen Komplex am Rande der Stadt. Er ist spät dran, gleich beginnt eine Besprechung mit den Leitern von Schulen und Kindergärten, wie ab Dienstag einer der größten Massentests in der Geschichte der Republik durchgeführt werden soll, mit Bundeshilfe, Bundeswehr und Buhei.

Im Internet und in der Politik herrscht kollektives Entsetzen

Vor dem Eingang, der nur für Mitarbeiter und angemeldete Gäste geöffnet wird, stehen ein paar Grabkerzen und Teelichter, die wohl Demonstranten dort abgestellt haben. „Ich verstehe das nicht“, sagt Kummer, während die Brille über der Maske beschlägt. Er sei „immer noch fassungslos“.

Andererseits, irgendwie hat er es ja kommen sehen. Die AfD ist stark im Stadtrat und stellt jetzt die Landtagsabgeordnete im Kreis. Dazu sitzt das sogenannte „Bündnis Zukunft Hildburghausen“ in den Lokalvertretungen – angeführt vom bundesweit berüchtigten Neonazi Tommy Frenck, der offenbar selbstgedrehte Filmchen von der Demonstration stolz ins Internet stellte. „Stell dir vor es ist Lockdown und keiner macht mit“, triumphierte er auf seiner Facebook-Seite.

Jetzt tobt das Netz

Angebliche Spaziergänge gab es also deshalb in der Vergangenheit des Öfteren in Hildburghausen. Nur waren sie bislang nie so groß. Wie in Berlin, Leipzig und Stuttgart läuft nun auch in Hildburghausen das städtische Bürgertum mit, die sogenannten normalen Leute.

Und wie in Leipzig, Berlin und Stuttgart tobt nun das Netz, positioniert sich Blase gegen Blase. Unter dem Schlagwort #hildburghausen wird die Stadt als Nazistadt bezeichnet, als Hort provinzieller „Covidioten“. Auch die Landespolitik präsentiert sich – natürlich mit Ausnahme der AfD – kollektiv entsetzt.

Die Maßnahmen seien doch nötig, um „Leib und Leben von Menschen zu schützen“, sagte der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow. Trotzdem möchte sein Parteifreund Kummer die Lage in Hildburghausen differenziert betrachten. Die Kommunikation von Land und Landkreis habe nicht gut funktioniert, sagt er. Er selbst habe vom Lockdown zuerst aus den Medien erfahren. Das müsse besser werden: „Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat.“

Aufrufe zur nächsten Versammlung kursieren bereits

Wie schmal dieser Grat ist, erfährt man auch von den Kindergärtnerinnen und Lehrern, die vor und nach Kummer ins Landratsamt gehen. „Aufgeheizt“ sei die Stimmung, sagt eine Direktorin. Viele fühlten sich allein gelassen, überfordert. Auch deshalb werde ja offenbar demonstriert. Ein Kollege widerspricht. Die da mitliefen, „das ist nicht die Mehrheit“, sagt er. Er jedenfalls habe überwiegend verständnisvolle Reaktionen von den Eltern erhalten.

Während in Hildburghausen die Krisenstäbe tagen, versammelt sich in Erfurt in der Landespolizeidirektion Innenminister Georg Maier (SPD) mit seinen höchsten Beamten. Danach sagt er am Telefon drei Dinge. Erstens habe sich die Polizei angemessen, aber auch „robust“ in Hildburghausen verhalten, er verbitte sich wohlfeile Kritik aus der Koalition. Zweitens sei man aber von der Größe der Versammlung etwas überrascht worden. Und drittens werde man das nächste Mal „noch besser vorbereitet“ sein.

Im Netz wird schon für die nächste Demonstration am Mittwoch mobilisiert, eine offizielle Anmeldung gibt es wieder nicht.

Ab Dienstag sollen 9000 Kinder und Jugendliche im Landkreis getestet werden

Bis dahin hat Maier schon mal vorsorglich einen Zug Bereitschaftspolizei mit 20 Beamten nach Hildburghausen geschickt, der dort bis auf Weiteres „24 Stunden am Tag“ Wache schieben soll.

Wer weiß schon, was noch passieren wird. Ab Dienstag sollen 9000 Kinder und Jugendliche im Landkreis getestet werden, freiwillig natürlich. Aber je mehr mitmachten, sagt Bürgermeister Kummer, umso früher könnten Schulen und Kindergärten wieder öffnen.

Der Hildburghäuser Bürger Gwiazdowski glaubt nicht daran. „Ich weiß gar nicht, ob wir teilnehmen werden“, sagt er, und schaut hinunter zu Marie, seiner jüngsten Tochter. „Am Ende steigen die Testwerte doch nur noch stärker.“

