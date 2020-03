Corona-Krise: Taubert sieht massive Belastung des Thüringer Haushalts

Die Corona-Krise wird den Thüringer Landeshaushalt massiv belasten. Das sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) unserer Zeitung. „Bisher sind schon Mehrausgaben in dreistelliger Millionenhöhe absehbar.“ Allein das gerade angelaufene Soforthilfeprogramm für kleinere und mittlere Unternehmen werde bis zu 160 Millionen Euro kosten. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Hinzu kommen laut der Ministerin zusätzliche Ausgaben im Gesundheitsbereich, etwa für Schutzkleidung. Darüber hinaus rechnet sie damit, dass Eltern, die ihre Kinder gerade nicht betreuen lassen können, die Gebühren zurückerhalten. Das Zurückzahlen der Elternbeiträge für Kindergärten und Horte dürfte eine zweistellige Millionensumme kosten, sagte sie. Nach Informationen unserer Zeitung wird das Kabinett die Entschädigung an diesem Dienstag beschließen.

Parallel zu steigenden Ausgaben sinken die Einnahmen

Ein Nachtragsetat ist aus Sicht Tauberts aber „derzeit nicht notwendig“. Die Haushaltsordnung sehe vor, dass in Sondersituationen „sachlich und zeitlich unabweisbare Ausgaben“ von der Landesregierung beschlossen werden können, sagte sie. Zudem wisse man gerade nicht, wann und in welcher Form der Landtag das nächste Mal zusammengerufen werde.

Die Finanzministerin rechnet damit, dass parallel zu den steigenden Ausgaben die Einnahmen sinken. Ein erster wichtiger Indikator dafür werde die Steuerschätzung im Mai sein, sagte sie. Eine Aufnahme neuer Schulden, wie sie zuletzt 2011 vorkam, schloss Taubert deshalb nicht grundsätzlich aus. „Auch wenn wir derzeit noch davon ausgehen, dass wir ohne neue Schulden auskommen, müssen wir auch hier auf Sicht fahren“, sagte sie.

Die geplante Sondertilgung aus dem Haushaltsplus von 2019 wird es daher nicht geben. Mit dem Überschuss in Höhe von rund 330 Millionen Euro würden die bereits vom Landtag geschlossenen zusätzlichen kommunalen Zuschüsse in Höhe von 168 Millionen Euro bezahlt, sagte Taubert. Der Rest in Höhe von rund 160 Millionen Euro komme in die Rücklage.

Thüringens Netto-Reserve liegt bei bis zu 700 Millionen Euro

Insgesamt befinden sich nach Angaben der Ministerin in der Thüringer Finanzreserve brutto 1,8 Milliarden Euro, hier sei der Überschuss bereit 2019 eingerechnet. „Davon muss man aber nicht nur die diesjährigen kommunalen Sonderzuschüsse abziehen, sondern die gesamte Summe des Pakets in Höhe von 568 Millionen Euro, die vom Landtag bis einschließlich 2024 beschlossen wurde“, sagte Taubert. Außerdem sei laut Etatplan für dieses Jahr eine Entnahme von 430 Millionen Euro vorgesehen. „Das heißt, die Netto-Reserve des Landes liegt nüchtern betrachtet eher bei 600 bis 700 Millionen Euro“, erklärte die Finanzministerin.

Im Rahmen dieser Zahlen bereitet Taubert den Haushaltsplan für 2021 vor. „Wir werden allerdings in Stufen vorgehen, ohne festes Budget für die einzelnen Häuser“, sagte sie. Die CDU-Fraktion, auf deren Stimmen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition im Parlament angewiesen ist, solle „so gut es irgend geht“ eingebunden werden. „Angesichts der Krisensituation gilt auch bei der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes der Schulterschluss mit der Union“, erklärte die Ministerin.

