Probleme vor Verhandlungen zwischen IG Metall und Thüringer Arbeitgebern

Am 17. März beginnen die Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und den Thüringer Arbeitgebern. Eigentlich rechnete man damit, neben den Gehältern auch die Strukturkrise der Autoindustrie zu sprechen. Tatsächlich dürften auch Corona und die Arbeitszeit eine Rolle spielen - fast ein Dutzend Mal sprach man für ganz Ostdeutschland über die Einführung der 35-Stunden-Woche. Thomas Kaeser ist Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Metall- und Elektro-Industrie in Thüringen (VMET), Verhandlungsführer der Tarifrunde 2020 und Vorstandsvorsitzender der Kaeser Kompressoren SE in Gera. Mit ihm blicken wir auf die wichtigsten Probleme.

Sprechen wir über Arbeitszeit. Es gab Gespräche mit der IG Metall zur 35-Stunden-Woche, die die Gewerkschaft letztlich abgebrochen hat. Wo stehen wir denn jetzt?

Wir haben Anfang 2019 begonnen, über das Thema mit der Gewerkschaft zu sprechen. Es waren keine offiziellen Tarifverhandlungen, aber offene, zielorientierte Gespräche, denn die Manteltarifverträge, in denen die Arbeitszeiten festgelegt sind, wurden bisher nicht gekündigt. Derzeit liegt die wöchentliche Arbeitszeit bei 38 Stunden. Insgesamt haben wir elf Mal mit der Gewerkschaft Gespräche geführt. Bei fast jedem Gespräch hatten wir hinterher das Gefühl, uns nahezu in allen Punkten geeinigt zu haben.

Aber?

Bei der darauffolgenden Verhandlung hatten wir den Eindruck, dass von der Gewerkschaft alles vergessen wurde, was man gemeinsam vereinbart hatte. Doch wir haben ein Ziel: Die Angleichung der Arbeitsbedingungen. Deshalb bleiben die Arbeitgeber weiter gesprächsbereit.

Können Sie das an einem Beispiel festmachen?

Es war vereinbart, dass man ab Juni 2020 mit dem sog. TV Future eine Stunde weniger arbeitet bei gleichem Entgelt und man bis 2030 sukzessiv die wöchentliche Arbeitszeit bis auf 35 Stunden reduziert. Der Manteltarif sollte bis 2030 unberührt bleiben und erst Ende 2030 ohne Kündigung auf 35 Stunden geändert werden, so dass die Arbeitszeit von 35 Stunden für alle tarifgebundenen Unternehmen verbindlich wird.

Arbeitgeber sehen die Schuld bei der Gewerkschaft - und umgekehrt

Warum ist es dann nicht gelungen, sich zu einigen?

Leider ist die Gewerkschaft in elf Gesprächsrunden drei Mal aufgestanden und hat die Gespräche beendet. Dennoch bleiben wir weiter offen und gesprächsbereit. Nach über 30 Jahren Wiedervereinigung ist es verständlich, dass man vergleichbare Bedingungen anstrebt. Auf die Arbeitgeber wirkt dieses Verhalten so, als ob man von Gewerkschaftsseite keine Lösung wolle. Jedes Mal, wenn wir stundenlang diskutiert hatten - ich selbst habe bei zehn Runden mitdiskutiert, ist es wenig motivierend, wenn bisherige Vereinbarungen kontinuierlich vom Tisch gewischt werden.

Die IG Metall wollte den Übergang über zehn Jahre im Manteltarif festschreiben. Die Arbeitgeber wollten das nicht.

2030 sollte die wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden im Manteltarif fixiert werden. Darüber hatten wir uns geeinigt. Dann hat es der Gewerkschaft plötzlich nicht gereicht und wollte den Manteltarifvertrag sofort verändern. Natürlich war es vorgesehen ab Juni 2020 die wöchentliche Arbeitszeit kontinuierlich bis auf 35 Stunden zu reduzieren.

Das dürfte man bei der IG Metall anders sehen und hat schon im Dezember darauf verwiesen, dass auch die Arbeitgeber Zugeständnisse zurückgenommen haben. Aber wie geht es denn nun weiter?

Wir haben niemals vereinbarte Kompromisse zurückgenommen. Die Arbeitgeber wollen natürlich weiterreden. Die Gewerkschaft hat sich theoretisch ebenfalls dazu bekannt, hat aber leider den nächsten Gesprächstermin aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgelehnt. Eigentlich sind wir ja seit Monaten kurz vor dem Ziel und könnten in wenigen Wochen zu einer Einigung kommen. Aber zum Tangotanzen braucht man eben immer zwei.

Hat denn das einen Einfluss auf die kommenden Tarifverhandlungen?

Nein. Denn die Manteltarifverträge bezüglich der wöchentlichen Arbeitszeit sind ungekündigt. So müssen wir es parallel zu den offiziellen Tarifverhandlungen lösen. Leider haben sich die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft verschlechtert, so dass die Gespräche und Verhandlungen schwieriger werden.

Sie meinen zum Beispiel die Strukturkrise der Autozulieferer und die Auswirkungen des Corona-Virus?

Das werden nicht nur schwierige Gespräche zur Arbeitszeit. Auch in den Entgelt-Verhandlungen müssen sich alle warm anziehen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen muss sichergestellt bleiben. Die Auftragseingänge waren schon Ende letzten Jahres deutlich geringer. Heute stehen wir mitten in einer Rezession. In Thüringen gibt es viele Automobilzulieferer, die gemeinsam mit den Zulieferfirmen anderer Branchen wie Kunststoff-, Elektro- und Textilindustrie insgesamt 50.000 Mitarbeiter beschäftigen. Dieser Bereich ist stark vom Strukturwandel beeinflusst. Vielen Unternehmen ist gerade nicht klar, ob sie weiter in Verbrenner oder in Elektromobilität investieren sollen. Also investiert man nur, was kurzfristig unbedingt nötig ist. Investitionen in die Zukunft werden derzeit eher zurückgehalten.

Kurzarbeit greift weiter um sich

Bosch in Eisenach sattelt um auf Batterietechnik. Die Verbrenner-Sensoren scheinen weniger gefragt zu sein. Da wird die Veränderung sichtbar. Schaffen kleine Zulieferer das auch?

Kleinere Unternehmen haben natürlich weniger finanzielle Ressourcen und Reserven. Aber jedes Unternehmen muss in Forschung und Entwicklung investieren ehe der Umsatz kommt. Ob es langfristig klappt, weiß man in dem Moment noch nicht. Dieses Risiko können sich viele kleinere und mittlere Unternehmen nicht leisten. Wenn die Zukunft anders kommt als geplant, können diese Unternehmen meist nicht überleben. Dass es kriselt, sieht man an der Kurzarbeit. Der Bedarf dafür ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeiter hat sich im Januar gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. 64 Firmen und 1631 Mitarbeiter sind derzeit davon betroffen. Tendenz steigend. Die Hälfte der Auto-Zulieferer hat einen deutlichen Rückgang der Aufträge - je nach Firma bis zu 20 Prozent.

Wir müssen jetzt nochmal auf Corona kommen. Eine Reihe von Lieferketten sind gefährdet, allein weil in China Zulieferteile nicht produziert werden, die auch hier verbaut werden.

Komponenten aus China fehlen überall in Europa und natürlich auch in Deutschland. In Asien gibt es viele Fabriken, die derzeit nicht mit voller Kapazität produzieren können, weil durch die Quarantäne-Bestimmungen nicht genügend Mitarbeiter zu ihren Arbeitsplätzen kommen können. Ich selber kenne Firmen, bei denen es solche Engpässe gibt. Eine „normale“ Grippewelle hat früher dazu geführt, dass ein Teil der Mitarbeiter für eine Woche nicht im Haus war. Wenn jetzt über Monate nur ein Drittel der Kapazität zur Verfügung steht, kann man das kurzfristig nicht mehr auffangen.

Was wird also passieren?

Überall werden Lagerbestände abgebaut. Dann werden Engpässe zum Tragen kommen. Eine unserer Tochterfirmen in Singapur meldet, dass ein wichtiger Kunde nur noch vier Tage pro Woche arbeiten kann. Die Mitarbeiter sitzen in China fest und können nicht einfach ersetzt werden. Um in Deutschland das Problem abzufangen, brauchen wir schnell eine flexible Regelung für Kurzarbeitergeld. Diese Regelung sollte kurzfristig verwirklicht werden, damit Unternehmen entlastet werden. Ansonsten würde das zu Entlassungen führen.

Die Gemengelage aus mehreren Krisen macht die Lage schwierig. Wie wirkt sich denn das auf die Entgelt-Tarifverhandlungen aus?

Die IG Metall wünscht sich Ergebnisse bis Ostern und eine Steigerung der Kaufkraft der Mitarbeiter sowie Sicherung der Arbeitsplätze. Auf eine konkrete Forderung für eine Entgeltsteigerung hat man bisher verzichtet. Diese Forderung werden wir sicher noch erfahren, wenn wir verhandeln. In Zeiten, in denen die Wirtschaft schwächelt, wäre eine hohe Zahl nicht realisierbar.

Angekündigt ist zusätzlich, dass die IG Metall über „Zukunftspakete“ verhandeln will, in denen sie auch über Investitionen bestimmen möchte.

Das geht natürlich nicht. Die Ausweitung der Mitbestimmung bei Eigentum und Investitionen ist undenkbar.

Arbeitsplätze sichern, Kosten drücken

Was ist denn ihr Ziel für solche Gespräche?

Das Wichtigste für uns ist die Sicherung der Arbeitsplätze. Das gelingt nur, wenn die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben und der Krise trotzen können. Leider ist der Aufschwung vorbei. Unternehmen brauchen Flexibilität und Kostenentlastung.

Sie meinen Möglichkeiten, um Einigungen aus den Tarifverträgen im Ausnahmefall aussetzen oder verschieben zu können.

Nicht alle Bestandteile der Einigung müssen sofort für alle gelten. Firmen, denen es schlecht geht, brauchen sofort entsprechende Kostenentlastungen.

Spielt es eine Rolle, dass mit Jenoptik eine starke Thüringer Stimme mit mehr als 1000 Mitarbeitern in Thüringen dem Flächentarif beigetreten ist? Bei Zeiss, bei Bosch und auch bei Kaeser werden wesentliche Entscheidungen ja nicht in Thüringen getroffen.

Aber ich habe mein Herz in Thüringen! Wo die Zentrale ist, spielt für uns keine Rolle. Wir haben hier sehr gute Mitarbeiter und produzieren Produkte, die in Bayern nicht hergestellt werden. Die Zentrale will, dass alle Arbeitsstätten und Tochterfirmen erfolgreich sind. Daher haben wir in Gera in den letzten Jahren mehr als 30 Millionen Euro investiert und sogar ein eigenes Entwicklungszentrum aufgebaut.

Also trifft man Entscheidungen nicht nach Gutdünken in den Zentralen?

Natürlich nicht. Wichtig ist, dass die einzelnen Standorte erfolgreich arbeiten können. Wir würden nicht anders entscheiden, wenn die Zentrale in Thüringen oder in Nordrhein-Westfalen sitzen würde.

Wie haben Sie denn die politische Lage in Thüringen in den vergangenen Wochen gesehen?

Begeistert bin ich nicht.

Thüringer Hängepartie hat Vertrauen gekostet

Die meisten Verbände waren in ihren Einschätzungen zur Lage zurückhaltend. Ginge es denn auch eine Weile ohne funktionierende Regierung?

Es ist nicht gut für ein Bundesland, wenn Entscheidungen nicht schnell fallen und Reformen nicht zügig durchgeführt werden. Wirtschaft hat viel mit Psychologie und Vertrauen in die Zukunft zu tun. Unternehmer wollen wissen, worauf sie sich einlassen. Investitionsbedingungen müssen klar sein. Existiert eine effiziente Verwaltung? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Es schadet der Wirtschaft, wenn all dies unklar ist.

Ist es denkbar, dass Investitionen ausbleiben, wenn die Lage unklar ist?

Noch einmal - wir brauchen Vertrauen in die Zukunft. Sonst zweifeln Unternehmer, dass sich ihre Investitionen rechnen und nehmen diese gar nicht vor. Die Gefahr besteht dann auch, dass neue Produkte in einem anderen Bundesland oder sogar außerhalb Deutschlands hergestellt werden.

Droht uns das in Deutschland häufiger?

Ich hoffe, dass es nur ein thüringisches Phänomen bleibt und dass sich die Lage mittelfristig stabilisiert.

