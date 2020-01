Am 15. Januar 1990 erscheint „Das Volk“ zum letzten Mal und kündigt seine Unabhängigkeit unter dem neuen Namen „Thüringer Allgemeine“ an. Die Ausgabe - mit überdrucktem Zeitungskopf - wird von Redakteuren auf der Straße verkauft.

Der Wert der Pressefreiheit - 30 Jahre Thüringer Allgemeine

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute vor 30 Jahren erschien die erste Thüringer Allgemeine, wie Sie sie heute kennen. Diesem historischen Tag für freie Presse ging ein mehrmonatiger Prozess voraus, in dem sich die Redaktion von „Das Volk“ vom Einfluss der SED-PDS löste und die Funktion als Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands abstreifte. Die Thüringer Allgemeine war damit die erste unabhängige Tageszeitung.

Diesen Jahrestag nehme ich zum Anlass, um den krassen Unterschied zwischen freiem, unabhängigem, kritischem Journalismus und „Journalismus“ in Zeiten von Zensur sowie staatlicher Einflussnahme zu verdeutlichen. Für den direkten Vergleich gehen wir 31 Jahre zurück und drucken heute auf Seite 24 eine Titelseite von „Das Volk“ vom 16. Januar 1989.

Zeitung war voll von Staatspropaganda

Titelseite "Das Volk" vom 16.01.1989

Damals wurde groß über die Feierlichkeiten zu Ehren Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs an der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin Friedrichsfelde berichtet - vorgegeben aus Berlin. Es ist von einer „vierstündigen machtvollen Kampfdemonstration“ zu lesen. Die Zeitung war voll von Staatspropaganda. Und es war üblich, dass seitenweise Reden von Erich Honecker oder in diesem Fall von Joachim Herrmann, Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, abgedruckt wurden. Es spielte dabei keine Rolle, ob dafür die regionale und lokale Berichterstattung, die für uns heute an erster Stelle steht, keinen Platz mehr fand. Denn für sie war auf den acht Seiten, die „Das Volk“ damals hatte, ohnehin nur eine vorgesehen. Auch das ist ein krasser Unterschied. Heute bietet die „Thüringer Allgemeine“ neben mehreren Seiten regionaler Berichterstattung einen ganzen Lokalteil.

30 Jahre Thüringer Allgemeine bedeuten 30 Jahre unabhängiger, kritischer und verlässlicher Journalismus für die Menschen in Thüringen. Presse- und Meinungsfreiheit sind keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Errungenschaft und Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie.

Bekenntnis zum Pressekodex

Durch unsere an Fakten orientierte Arbeit geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden, ohne Ihnen vorzuschreiben, was Sie zu meinen haben. Denn genau das unterscheidet die klassischen Medien wie die Thüringer Allgemeine von interessengesteuerten Absendern. Wir polarisieren nicht, wir versuchen zu differenzieren. Wir agitieren nicht, wir wollen informieren.

Entscheidend ist dabei auch das Bekenntnis zum Pressekodex. Die Achtung vor der Wahrheit, die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Wahrung der Menschenwürde sind für uns keine Plattitüden.

Herzlichst im Namen der Redaktion Ihr

Jan Hollitzer

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Vor 30 Jahren, am 16. Januar 1990, erschien die erste Ausgabe der Thüringer Allgemeine. Vier Jahre später weihte Helmut Kohl das neue Druckzentrum ein. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Am Standort Bindersleben entstand Europas zur damaligen Zeit modernstes Druckzentrum. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Die aus der SED-Bezirkszeitung "Das Volk" hervorgegangene Thüringer Allgemeine war die erste unabhängige Tageszeitung Ostdeutschlands. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Jede Nacht rattern im Druckzentrum Erfurt-Bindersleben seitdem die Rotationsmaschinen. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Weit über 200.000 Tageszeitungen verlassen täglich in den frühen Morgenstunden... Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum ...die riesige Halle und werden von hunderten Zustellern in ganz Thüringen verteilt. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Hier werden die Zeitungen für den Versand vorbereitet. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Doch die Thüringer Allgemeine ist heute viel mehr als eine Zeitung. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum In einem modernen Newsroom entstehen neben der täglichen Ausgabe das Internetangebot, werden die Social-Media-Kanäle von Facebook über Twitter bis hin zu Instagram betreut und Podcasts erstellt. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Immer wieder werden die Redaktionsräume auch für Leser geöffnet - so wie hier bei der "Langen Nacht der Wissenschaften". Foto: Sascha Fromm / TA

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Hier gibt die Redaktion einen Einblick in ihre Arbeitsweise, diskutiert mit Lesern und nimmt Kritik auf. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Das Interesse an der Erstellung der Tageszeitung und der Onlineangebote ist bei Jung und Alt groß. Foto: Sascha Fromm / TA

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Die Mediengruppe Thüringen, zu der auch die TA gehört, veranstaltet auch die Messe "Besser leben", hier mit Stargast Harald Glööckler. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum In der Reihe "Domplatz 1" konnten Leser sich als Interviewer betätigen, hier 2016 mit City-Sänger Toni Krahl. Foto: Alexander Volkmann / TA

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Gemeinsam mit der IHK Erfurt vergab die TA 2016 den Wirtschaftspreis "Unternehmen mit Verantwortung". Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Beim Leserkonzert im Erfurter Kaisersaal spielte 2019 die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Hoher Besuch: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war 2017 zu Gast im Druckzentrum in Erfurt Bindersleben. Foto: Sascha Fromm / TA

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Auch der MDR drehte immer wieder in den Räumen der TA. Hier ist MDR-Redakteur Sascha Mönch im Gespräch mit Sebastian Helbing. Foto: Sascha Fromm / TA

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum In Kooperation mit Salve TV produziert die TA seit mehreren Jahren regelmäßige Sendungen zu den Themen Politik, Kultur und Sport. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Für den TA-Krimi "Wilhelm ermittelt" suchte die Zeitung bei einem Casting im Terminal des Erfurter Flughafens Darsteller. Foto: Sascha Fromm

Bilder aus 30 Jahren TA-Redaktion und Druckzentrum Die Zeitungslektüre gehört für viele Thüringer zu einem gelungenen Tag. Foto: Sascha Fromm

