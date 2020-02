Gibt es Zwangsimpfungen? Antworten zur Masern-Impfpflicht

Wie sind die Hausärzte auf die Impfpflicht vorbereitet?

Masernimpfung gehören zum Standardprogramm in den Praxen, sagt Ulf Zitterbart, Landarzt in Kranichfeld und Chef des Hausarztverbandes. Seit Längerem würden alle Personen, die nach 1970 geboren sind, geimpft, sofern sie noch keinen ausreichenden Impfschutz haben.

Probleme in den Praxen durch die Erweiterung auf in Gemeinschaftseinrichtungen Tätige erwartet der Mediziner nicht. „Wir als Verband sehen die im Pflicht zwar zwiespältig, da in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen wird, befürworten aber die positiven Effekte der durchgeimpften Bevölkerung. Hausärzte sind aber nicht die Polizei und werden niemanden gegen seinen Willen impfen“, so Zitterbart.

Ulf Zitterbart, Chef des Thüringer Hausarztverbandes Foto: Verband der Hausärzte

Was müssen Eltern und Beschäftigte beachten?

Die Nachweispflicht einer Masernimpfung gilt für alle Kinder und Jugendlichen, die in Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kitas, Tagesmütter, Schulen, Kinderheime) betreut werden. Zudem müssen alle dort Beschäftigten einschließlich Hausmeister und technischem Personal, die nach 1970 geboren sind, zwei Masernimpfungen nachweisen. Eine Übergangsfrist bis 31. 7. 2021 gilt nur für die Personen, bei den das Betreuungs- oder Beschäftigungsverhältnis zum 1. März bereits 4 Wochen besteht. Vor 1970 Geborene fallen nicht unter die Pflicht.

Was passiert bei Impfverweigerung?

Es liegt in der Verantwortung der Träger und Leitungen der genannten Einrichtungen, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Nach Ablauf der Übergangsfrist wird das Gesundheitsamt benachrichtigt. Dieses fordert zur Vervollständigung des Impfschutzes auf oder lädt die Betroffenen zu einer Impfberatung ein. Bleibt das erfolglos, wird über Tätigkeits- oder Betretungsverbote sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren entschieden.

Kann die Impfung erzwungen werden?

Zwangsimpfungen sind auch laut Gesundheitsministerium grundsätzlich ausgeschlossen. Bei dauerhafter Impfverweigerung drohen aber Bußgelder bis zu 2500 Euro, auch können Beschäftigungs- oder Betreuungsverträge gekündigt werden. Zudem können mehrfach Buß- oder Zwangsgelder verhängt werden.

Wie sind aktuell die Impfquoten?

Impfquoten werden im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen des kinder- und jugendärztlichen Dienstes der Gesundheitsämter erhoben. Bei den Schuleingangsuntersuchungen lag sie seit 2013 konstant über 93 Prozent. Von den Thüringer Kleinkindern im Alter von 24 Monaten waren 2014 70 Prozent vollständig gegen Masern geimpft.