„Ich lese Hass-Mails nicht“: Maischberger talkt in Erfurt über politische Positionen

ARD-Talkerin Sandra Maischberger hat am Mittwoch nicht aus ihrem Studio gesendet, sondern das neue Sonderformat „maischberger.vor ort“ eingeführt. Und zwar in Erfurt, wo sich Politiker den Fragen der Bürger gestellt haben. Im Vorfeld sprachen wir mit der Moderatorin.

Wie gut kennen Sie Thüringen?

Gar nicht. Ich bin das erste Mal da.

Haben Sie trotzdem ein Gefühl, warum die Menschen im Osten auch über 30 Jahre nach dem Mauerfall noch frustriert sind?

Ich denke, das ist vielschichtig und eine komplexe Gemengelage mit herben Enttäuschungen, mit existenziellen Auswirkungen, die teilweise für die Menschen im Osten erst jetzt hochkommen. Das können wir aus dem Westen oft gar nicht nachvollziehen, weil sich für uns durch die Wiedervereinigung wenig verändert hat. Aber hätte es eine Alternative gegeben?

Die Premiere von „maischberger.vor ort“ fiel auf Erfurt: Wegen des Landtagswahl-Chaos?

Diese hat ja eine weit überregionale Bedeutung erreicht. Wobei uns bei diesem Format wichtig ist, dass die Bürger mit der Politik in einen Dialog kommen.

Kritik gab es an der Gäste-Auswahl. Suleman Malik, der sich für den Bau einer Moschee in Erfurt einsetzt, wurde angeblich ausgeladen, der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla eingeladen. Stimmt das so?

Wir hatten Suleman Malik - wie mehrere andere auch - fürs Publikum vorangefragt. Der Rücklauf war gewaltig, und wir mussten eine Auswahl treffen. Dass wir schließlich Herrn Malik nicht einladen konnten, bedauere ich, weil wir ihn als Diskutanten aus einer früheren Sendung kennen und auch schätzen. Völlig unabhängig von der Einladung des Publikums stand fest, dass wir auch Raum für politische Positionen bieten wollten.

Ich - Muslim und direkter Betroffener der rassistischen Hetze der AfD wurde von #maischberger ausgeladen.



Wisst ihr, wer stattdessen eingeladen wurde?



AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla.



In diesem #Thread erzähle ich euch den skandalösen Vorfall: — Suleman Malik 🕌 (@suleman_malik_) March 5, 2020

Die Gäste-Auswahl bei Talkshows sorgt aber immer wieder für Unverständnis. Der Vorwurf lautet: Zu oft wird Rechtspopulisten von der AfD Sendezeit geschenkt.

Ich denke, wir kommen nicht weiter, wenn wir eine ganze Partei ausgrenzen. Es sei denn der Verfassungsschutz sagt, sie ist demokratiegefährdend. So aber haben wir die Pflicht, uns mit ihr als Partei, die im Bundestag und in allen Landesparlamenten vertreten ist, auseinanderzusetzen. Allerdings laden wir rechtsextreme Vertreter nicht ein.

Würden Sie Björn Höcke ins Fernseh-Studio holen?

Nein. Ich habe sein Buch gelesen, finde auch öffentliche Äußerungen befremdlich, habe Zweifel, dass er Interesse an einem demokratischen Diskurs hat. Doch als Fraktionsvorsitzenden wird man ihn nicht aus den politischen Foren ausschließen können. Die Wähler haben auch bei der Thüringer Landtagswahl ein Recht zu erfahren, wer sich stellt und mit welchen Schwerpunkten. Ich glaube jedenfalls an die Kraft des Streits, die AfD verschwindet nicht, wenn man sich das wünscht.

Wann ist für Sie eine Sendung gelungen? War es die mit Bodo Ramelow, der gesagt hat, dass er sich den Auftritt hätte sparen sollen, weil er zu emotional gewesen sei.

Ich war wirklich überrascht, dass er schon bei der dritten Frage in einer sehr starken Abwehrhaltung war. Er fühlte sich angegriffen, ich habe aber die Pflicht, ihn mit gewissen Fragen zu konfrontieren. Eine Sendung empfinde ich als gut, wenn sie beim Zuschauer einen Aha-Effekt auslöst. Ob das mit Bodo Ramelow gelungen ist, weiß ich nicht.

Sie dominieren mit Anne Will und Maybrit Illner die „Polit-Talk“-Landschaft. Sind Frauen die besseren Moderatoren?

Das kann ich nicht sagen. Als ich angefangen habe, gab es keine Frau auf diesem Feld. Ich denke nicht, dass sie harmonisierender sind.

Kriegen sie Hass-Mails?

Ja, ich lese sie aber nicht. Denn, was da teilweise bei Facebook und Twitter passiert, ist gezielt und gesteuert.

Das Thüringen-Beben

Politiker stellen sich den Fragen von Bürgern an wechselnden Schauplätzen, das soll das Konzept von „Maischberger vor Ort“ sein. Thüringen gab in den vergangenen Wochen genügend politischen Anlass, die jüngste Sendung in Erfurt aufzuzeichnen. Linke-Chefin Katja Kipping, der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla, der neue Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt und der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz diskutierten über das Hick-Hack um die Ministerpräsidentenwahl und die bundespolitischen Folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: