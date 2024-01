Erfurt. Unbekannte hatten versucht, am Telefon im Namen des Deutschen Roten Kreuzes Daten von älteren Menschen abzugreifen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Thüringen warnt vor sogenannten Phishing-Anrufen. Wie der DRK-Landesverband am Donnerstag mitteilte, hatten in den ersten Januarwochen mehrere ältere Menschen in den Regionen Arnstadt, Greiz und Apolda Anrufe erhalten, bei denen die Anrufer angaben, im Namen des DRK zu sprechen und versuchten, Daten der Angerufenen abzugreifen. Beispielsweise fragten sie, ob bei der betreffenden Person ein Pflegegrad besteht. Des Weiteren wurden Beratungsgespräche angeboten und dazu gedrängt, angeblich kostenlos Pflegemittel im Wert von 40 Euro über das DRK zu bestellen.

Der DRK-Landesverband warnt davor, auf solche Anrufe hereinzufallen. DRK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden solche Anrufe grundsätzlich nicht durchführen. Personen, die solche Anrufe erhalten, werden gebeten, dies dem DRK unter der Telefon: 0361/74439970 mitzuteilen.

red